Белорусы смогут проголосовать на "Евровидении-2023". Подробности

💼 Официально

Опубликовано: 22.11.2022 20:11 , Обновлено: 22.11.2022

Европейский вещательный союз (EBU) объявил о серьезных изменениях в системе голосования на конкурсе песни "Евровидение-2023", который пройдет в Ливерпуле в Великобритании, вместо победившей на конкурсе в 2022 году Украины.

Подробности были опубликованы в пресс-релизе после того, как новый формат был одобрен Референтной группой конкурса 22 ноября. Теперь именно зрительские голоса определят страны, вышедшие из полуфинала.

А самое важное для белорусов - зрители в странах, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать онлайн.

Зрители из стран-неучастниц смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу с помощью своей банковской карты. Да-да, гослование будет не бесплатным. Их голоса, после суммирования, будут конвертированы в баллы, которые будут иметь тот же вес, что и у одной страны-участницы в обоих полуфиналах и Гранд-финале.

Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут проголосовать по SMS, телефону или через приложение для конкурса песни “Евровидение”.

Ещё одно изменение - в следующем году страны, которые пройдут в полуфинал, будут определены исключительно на основе голосов, отданных зрителями, а не на основе комбинации голосования жюри и общественности, как это было с 2009 года. Голоса жюри на этапе полуфиналов будут объединены с голосами глобальной аудитории, чтобы определить окончательный результат.

Но профессиональное жюри останется на Гранд-финале. Голоса профессиональных судей, как и прежде, будут объединены с голосами зрителей для определения окончательного результата в финале.

Общественные вещатели из 37 стран будут бороться за победу на 67-м конкурсе песни “Евровидение” в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. 31 страна поборется за 20 мест в Гранд-финале наряду с Францией, Германией, Италией, Испанией, принимающей Великобританией и победителем 2022 года Украиной.

Конкурс будет проводится Би-би-си в Великобритании от имени Украины после победы “Калуш оркестра” в Турине в мае 2022 года.

Ранее Телеграф сообщил, что Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза летом 2021 года. Таким образом Беларусь потеряла право участия в “Евровидении”.

С 1 июля 2021 года Белтелерадиокомпания больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов EBU, включая обмен новостями и музыкальным контентом; права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий; юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу; услуги по защите интересов, — отметили в EBU.