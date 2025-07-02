Белорусы похвастались в TikTok, что им подарили на работе к 3 июля

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2025 15:56 , Обновлено: 02.07.2025

В TikTok в преддверии Дня независимости работники различных белорусских заводов и предприятий опубликовали видео с распаковками продуктовых наборов, которые им вручили в качестве подарков к 3 июля.

Судя по роликам, которые уже появились как минимум из Слуцка, Борисова и Волковыска, в подарочных коробках, как правило, находится набор из продукции белорусских производителей: колбасные изделия, консервы, молочка и другие продукты.

Комметнарии под видео показали, что подходы к премированию на разных предприятиях страны отличаются. Ряд комментаторов поделились, что подарили на работе им. Некоторые рассказали о денежных премиях: «А нам премию дали по 900 рублей».

«Я из Борисова, работаю на танковом, нам дали по 450 рублей», — рассказал другой.

Но кто-то с грустью посетовал, что на их работах дарить подарки не принято.