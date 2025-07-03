Белорусы оценят? В Tiktok показали "косилку травы" с автоудобрением

🎥 Видео

Опубликовано: 03.07.2025 12:34 , Обновлено: 03.07.2025

В Tiktok появилось видео, которое за пару дней набрало полтора миллиона просмотров и точно придётся по душе многим белорусам в свете недавних законодательных нововведений по покосу травы на приусадебных участках. Авторы ролика предложили экологичную альтернативу тем, у кого нет или у кого сломалась газонокосилка, да ещё и с дополнительными "плюшками" в виде автоудобрения.

“Знакомьтесь — новый герой ландшафтного дизайна! Никаких шумных газонокосилок, никаких бензинов и аккумуляторов. КРОЛИКОСИЛКА 3000”, - презентовали авторы ролика своё “ноухау”. Оно представляет собой передвижную клетку с кроликом, к которой народные умельцы приделали колёсики и ручку от газонокосилки.

“Посмотрите, как аккуратно косит! А какая мотивация у него — впереди морковка мечты. Когда хочешь газон, как в журнале, но бюджет на уровне “купи сено”, - нахваливали авторы своё изобретение, уточнив, что бонусом к такой экологичной кроликосилке идёт “натуральное автоудобрение”.

Впрочем, “производители” сразу предостерегли интернет-пользователей от попыток самостоятельно соорудить такую кроликосилку “без инструктажа по безопасности и морковной диеты”.

Судя по комментариям под роликом, зрители оценили и юмор авторов ролика, и саму идею. Некоторые комментаторы включились в шуточный диалог с “производителем”, предложив своё название и слоган его изобретению - “1 Rabbit Power” — природная альтернатива бензиновым газонокосилкам”. Другие предложили усовершенствовать конструкцию:

«Нужно поставить двух кроликов — будет косить в два раза быстрее!»

«Ещё поилку приделать!»

«А если добавить колесо, он ещё и электричество вырабатывать будет!»

Новость Телеграф

Кто-то также предложил “более эффективные”, на их взгляд, аналоги кроликосилке - “козокосилки”, которые “работают быстрее и дают молоко”, а также косилки на “приводи” из морских свинок, которые, по словам одного из пользователей видеоплатформы, “выстригают газон под ноль”.

Впрочем, были и те, кого конструкция возмутила своими “негуманно маленькими” размерами клетки: