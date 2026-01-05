Белорусы обрушились на продавцов-консультантов - "Не понимаете как ими пользоваться"

Опубликовано: 05.01.2026 14:00 , Обновлено: 05.01.2026

Белорусы после новогодних праздников нашли себе новых жертв для хейта. Под массированный удар жалоб и недовольных комментариев попали продавцы-консультанты сетевых магазинов техники - такие как “Электросила”, “5 элемент” да и других компаний.

Все [link href=“https://www.threads.com/@a.kunats/post/DTGZgVQjVyy?xmt=AQF0H6bZolP0fo1i-qhkhWazPXU1HkM2q1i7jl8TH_hRujzqnVyLGwyoqHUORZuWeHQEhf_b&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] началось [/link] с сообщения, полного недовольства жительницы Беларуси: “Пришла сегодня в магазин за вертикальным пылесосом Dreame H14 DUAL. Я его очень долго выбирала, изучала характеристики, читала отзывы. А придя в магазин, ваш ‘гуру’ продаж подошел и начал критиковать мой выбор, закатывая глаза и причмокивая как обиженная девочка. Этот ‘гений’ продаж после критики начал втюхивать (именно втюхивать) какой-то ноунейм. В погоне за бонусами с продажи, теряете покупателей! Меняйте политику KPI!”

В ответ женщина получила более сотни комментариев и лайков, в основном с пониманием ее возмущения.

Комментаторы принялись делиться своими историями общения с консультантами в магазинах. В основном, все жаловались или на слишком надменное отношение или попытку “втюхать” продукцию малоизвестных производителей.

Автор ветки в Threads, впрочем, напомнила, что обычно, чем больше консультанты продадут того, что надо поскорее продать (чаще это неприметные китайские бренды не самого лучшего качества), тем больше у них бонус к ЗП.

Но это не остановило волну возмущений. Кое-кто припомнил случаи манипуляций:

“Ну мне один модный, в обтягивающих штанишках консультант с умным видом загонял что если я не возму допгарантию, то в кредит стиралку они не оформят. Позвал директора. Мальчонка резко заткнулся и побежал оформлять”, - рассказал один из подписчиков, не скрывая своего недовольства.

Ещё один комментатор рассказал, что не покупает ничего в офлайн-магазинах. Лишь пользуется ими для того, чтобы вживую оценить то, что хочет купить.

“Вы просто не понимаете как ими пользоваться… это не магазины, а высовочные центры. Туда нужно ехать только чтобы посмотреть или потрогать то что собираетесь купить. Все. Для покупок существует интернет”, - посоветовал он.

Но были и такие, кому повезло с консультантами в торговых центрах: “Выбирали стиральную машину в 5 элементе. Ездили по два раза в конкретные 2 магазина. И в каждом магазине попадали на консультантов конкретного бренда, которые пытались втюхать свой товар. Голова просто гудела от всей информации. В итоге последний раз попали к консультанту от Хайер. Парню сразу сказала, что выбираю между LG и Самсунг. Вот он реально помог выбрать! Отмел варианты с маркетинговыми наворотами, показал машину, которая удовлетворяла мои запросы без переплат за фишки”.

Сами торговые сети в дискуссию в соцсетях не вступали, а потому их объяснения поведению продавцов-консультантов пока нет. Тем не менее, любой покупатель в Беларуси может отказаться от услуг консультанта в магазине, не тратить свое и чужое время, самостоятельно выбрав модель и уже потом позвать сотрудника магазина для оформления покупки.