Белорусы обнаружили фразу на русском языке, которую понимают только они - «Тест на белоруса»

Опубликовано: 07.12.2025 16:54 , Обновлено: 07.12.2025

В социальной сети Threads белорусские пользователи обнаружили фразу на русском языке, которую, кажется, понимают только они. Выяснилось, что если сказать «сесть на коня» другим русскоговорящим, они могут понять это совершенно иначе.

«Я проверяю теорию, пока что никто из России (и Казахстана) значение этой фразы не знает, но я продолжаю опрос… Более того, даже «Гугл» не знает. Зато вся Беларусь ежедневно «садится на коня»», — написала одна из пользовательниц Threads.

Оказалось, что некоторые россияне, а также казахи, понимают эту фразу как синоним «быть на коне», то есть быть в выигрышном положении. Однако в Беларуси «сесть на коня» значит — взбеситься или сильно разозлиться.

«Сесть на коня никогда не значило быть в выигрышном положении. Это значит взбеситься, выйти из себя», — поддержал ее один из подписчиков.

В ходе дискуссии в Threads многие пользователи из Беларуси подтвердили, что понимают эту фразу именно так, а вот знакомые россияне или казахстанцы путают ее смысл.

Были и такие белорусы, причем много, кто был сильно удивлен, что эта фраза чисто белорусская: «Да ладно?! Я всегда была уверена, что эту фразу знают, понимают и употребляют не только в Беларуси. Я белоруска».

«Прикольно. Еще один тест на белоруса изобрели. Я тоже не знала, что это только мы на коня садимся в бешенстве, а сидим на коне в превосходстве», — удивилась ещё одна подписчица.

«Я в шоке, что никто не знает. Нам даже учитель математики говорила: «Я сейчас на коня сяду с вашими ответами» или короткая версия «я скачу» — это я так с совещаний часто прихожу. Или «не ходи к боссу, он там на коне скачет», — написал ещё один пользователь соцсети.

Конечно же, многие вспомнили и другие слова, которые употребляют белорусы, даже когда говорят на русском, и которые не понимают россияне. Например, слово «шкорлупки» или «шуфлядка».

Тут же кто-то спросил, откуда в Беларуси столько афоризмов с конями. В качестве примера приведя:

· Сесть на коня — очень разозлиться, · Кони взяли/берут — злиться в моменте, · Коней двинуть — уйти из жизни, · Прешь как конь/лошадь — идти напролом, не видя окружающих.

Белорусы не первые

С научной точки зрения, такие фразы называются регионализмами — это слова или устойчивые выражения, характерные для речи жителей определенной территории. Для носителей из других регионов они могут быть непонятны или иметь иное значение.

В случае с Беларусью многие такие регионализмы проникают в русскую речь из белорусского языка или формируются в местной культурной среде, становясь своеобразным лингвокультурным кодом.

С точки зрения социолингвистики, они выполняют роль маркеров групповой принадлежности — именно поэтому в обсуждении их и назвали «тестом на белоруса». Использование или понимание таких выражений сразу указывает на происхождение или культурный фон говорящего.

Подобное разнообразие — абсолютная норма для любого крупного языка, существующего на обширной территории. Различия в значении знакомых слов между разными группами носителей (как между американским, британским и австралийским английским) наглядно показывают, что живой язык — это не монолит. Обсуждения в соцсетях, подобные этому, лишь делают эти интересные процессы видимыми для всех.