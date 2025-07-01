Белорусы негодовали в TikTok на «выброшенные» в поле горы овощей. Фермер ответил, зачем так сделал

🎥 Видео

Опубликовано: 01.07.2025 12:25 , Обновлено: 01.07.2025

Видео с огромными горами овощей, сваленных в поле где-то под Жодино, вызвало бурю негодования в белорусском сегменте TikTok. В кадрах можно заметить фиолетовый лук, свёклу, морковь и даже кукурузу, что заставило пользователей задаться вопросами. Кто и, главное, зачем это сделал?

Под видео собрались тысячи комментаторов, возмущённых такой «бесхозяйственностью». Одни требовали ответа от Госконтроля. Другие недоумевали, почему продукты не отдали в детские дома, больницы, на фермы или хотя бы в зоопарк. «Неужели нельзя было перебрать?» — задавались вопросом самые хозяйственные.

Ряд пользователей даже увидели в произошедшем заговор.

Фермеру после такого резонанса пришлось оправдываться, причём по его словам, уже не первый раз. Как заявили местные журналисты из «Жодзінскіх навін», никакого злого умысла в ситуации нет. По заверению фермера, на поле вывезли «неликвидные» овощи, которые испортились при хранении.

«Это „органика“», — пояснил он, заявив, что это ежегодная и вполне естественная практика.

Более того, он добавил, что овощи даже не принадлежали его хозяйству. Их оставил некий частник, который арендовал у фермера склад, а потом уехал в Россию, попросив утилизировать испорченные остатки. Владельца хозяйства, по его же словам, подобные видео уже начинают раздражать:

«Мы уже объясняли людям, что это овощи неликвидные. Каждый год вывозим. Для чего опять снимать видео? Мы как только вывозим органику, он идёт снимать», — посетовал глава фермерского хозяйства на такое внимание к агротехническим процессам.