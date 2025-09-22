Белорусы назвали место, где пошли особые опята - "Таких лет 10 не собирали"

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2025 10:57 , Обновлено: 22.09.2025

Белорусские грибники выложили на видеоплатформе TikTok ролик, похваставшись богатым урожаем особых, "свитязянских" опят. "Таких лет 10 не собирали", - признались авторы видео.

На кадрах из леса, которыми поделились белорусы, настоящий грибной рай - целые букеты белых опят, ковром устилающие стволы поваленных деревьев. Нарезать целую корзинку грибов в таких условиях не составит труда за считанные минуты.

“Одно дерево и можно ехать домой”, - заметил один из зрителей.

Несмотря на то, что многие грибники предпочитают не выдавать своих “урожайных” мест, авторы ролика не стали “жадничать” и поделились со зрителями приблизительной локацией, где можно попытать грибного счастья. Оказалось, что вещали грибники из леса на территории республиканского заказника “Свитязянский”, который расположен в Новогрудском районе Гродненской области.

Далеко не все зрители признали в лицо главных героев ролика. Кто-то решил, что на кадрах - говорушки, кто-то усмотрел в них вешенки, кто-то и вовсе заподозрил ядовитые поганки. Однако автор видео пояснил, что речь о “свитязянских опятах”.

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Именно по локации, судя по всему, герой ролика и дал название грибам - “свитязянские” опята, то есть опята, собранные вблизи озера Свитязь. Некоторые зрители решили, что речь об отдельном виде грибов, но более внимательные и опытные грибники отметили, что ка кадрах - обычные летние опята, хоть и в завидно большом количестве.

Кто-то из комментаторов рассказал, что Свитязянский заказник в целом - богатая на грибы локация.

“Когда урожайный год, там их полно со стороны озера”, - поделилась одна из зрительниц.

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