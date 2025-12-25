Белорусы набрали 10 000 лайков, чтобы Emall.by и A1 исполнили желание жителя Бреста

Опубликовано: 25.12.2025 09:11 , Обновлено: 25.12.2025

Последние дни перед Рождеством в соцсети Threads, в которой, по последним данным, обосновались более 0,5 млн белорусов, ознаменовались большой активностью пользователей.

Жители страны откликнулись на призыв Павла из Бреста, многодетного отца, который по собственному желанию и велению души ходит и собирает мусор в лесах и полях в областном центре и вокруг него.

В одном из своих сообщений он посетовал, что не может сразу вывезти весь найденный мусор, и ему бы помогла специальная тележка для скутера. Павел объявил челлендж: он призвал белорусский маркетплейс Emall подарить ему тележку, если его пост соберёт 10000 лайков.

Казалось, что цель слишком амбициозная, тем более что на момент призыва у Павла было гораздо меньше даже одной тысячи подписчиков.

Однако его сообщение разлетелось по соцсетям, и белорусы принялись усердно его лайкать. День за днём цифры на счётчике только росли, пока не перевалили за желанный рубеж.

И представьте себе, белорусский маркетплейс, который увидел челлендж и пообещал исполнить желание Павла, так и поступил.

“Рождественское чудо. Я сегодня ночью таки набрал 10 000 лайков под своей записью про уборку мусора из лесов Беларуси, а днём ко мне уже приехал фирменный фургончик @emall_by с огромной коробкой с надписью”, - сообщил довольный Павел.

Он рассказал, что в большой коробке на самом деле был обещанный подарок, который поможет ему убирать мусор из леса ещё эффективнее.

“Сразу же с дочерьми собрал его. Выдерживает 500 кг! Качественный металл, хорошая сварка. Загрузил пару тестовых мешков вторсырья,чтобы показать размеры. Не забудьте подписаться, чтобы следить за судьбой тележки ;)”, - призвал житель Бреста.

“Ура! Мы рады быть частью чуда:) Спасибо вам за то, что вы делаете ❤️”, - написали в ответ представители Emall.by.

Павел пообещал, что как только приведет тележку в соответствие с ПДД (повесит катафоты и устроит качественную сцепку с квадроциклом), то проведет прямой эфир и тест-драйв в лесу.

И тут ему поможет ещё одна белорусская компания - сотовый оператор A1, который включился в челлендж и подарил Павлу тариф с интернет-трафиком.

“Вместе посмотрим, насколько далеко в дебри люди заносят бытовой мусор. И, конечно же, вывезем его оттуда”, - написал он.

















Павел призвал всех желающих следовать его примеру и рассказал, почему не убирает мусор “тихо, скромно, а устраивает движ в сетях”.

“Вот почему: даже десять человек из сотен тысяч, которых мой пример привлечет к уборке мусора, - это десять чистых тропинок, по которым пройдут эти сотни тысяч. Путь длиной в тысячу лиг начинается с первого шага”, - рассказал Павел.