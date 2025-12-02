Белорусским дипломатам на заметку? Тайваньский посол спел хэви-металл, чтобы привлечь внимание к стране

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Опубликовано: 02.12.2025 10:55 , Обновлено: 02.12.2025

Необычный способ привлечь внимание к своей стране выбрал 49-летний посол Тайваня в Финляндии Фредди Лим. Вместо привычных дипломатических практик и мероприятий в рамках культурного обмена тайваньский посол решил зайти с козырей и растопить сердца жителей этой суровой северной страны личным выступлением на популярном фестивале хэви-металла в Хельсинки.

Глава иностранной дипмиссии с голым торсом и гримом на лице, исполняющий брутальную композицию с гроулом и прочими вокальными приёмами, характерными для хэви-металла - точно не самый ожидаемый образ посла. Тем не менее, такое “погружение в культуру” однозначно пришлось по душе суровым финнам, так что приём тайваньского дипломата, пожалуй, стоит взять на заметку и белорусским коллегам.

Правда, сам Фредди Лим, как оказалось, на сцену вышел не впервые и с хэви-металлом отнюдь не на “вы”. Он давно увлекался тяжёлым роком и какое-то время даже был фронтменом музыкальной группы ChthoniC.

После выступления на фестивале в Хельсинки Фредди Лим стал звездой финских соцсетей, где его окрестили “самым отвязным послом”, а его “хэви-металл-дипломатию” признали “нереально крутой”.

Признал эффективность своего неординарного шага и сам дипломат. В комментарии одному из западных СМИ Фредди Лим рассказал, что лично приглашал на фестиваль некоторых местных политиков, в сотрудничестве с которыми было заинтересовано посольство Тайваня. В результате, по словам дипломата, интерес к Тайваню после его выступления проявили даже те чиновники, которые ранее в этом замечены не были.