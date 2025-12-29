Белорусский скульптор возвел в Нью-Йорке снежного Миндовга. Но жители решили, что это Посейдон или Аквамен

📷 Фото

Опубликовано: 29.12.2025 09:43 , Обновлено: 29.12.2025

На тротуаре в бруклинском районе Нью-Йорка белорусский скульптор Геннадий Лойко создал из снежного сугроба скульптуру «Снежный король». Десятки людей устремились к ней, чтобы сфотографироваться.

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на скульптуру возле церкви «Дом Господа» на Атлантической авеню. Скульптура, изображающая белорусского князя Миндовга, попала на множество страниц в соцсетях Instagram и X.













«Это очень креативно, это похоже на Посейдона, — рассказал Готье Итороц, приехавший из Парижа, в интервью The New York Post. — Я не знаю, сколько времени уходит на создание этого, но это невероятная работа».

«Мы реально восхищаемся этим творением», — добавил он, говоря о тротуарном арте, изображающем огромное лицо бородатого человека, которое, по словам его создателя, является белорусским князем Миндовгом.

«Он похож на Аквамена», — поделилась 25-летняя прохожая Кловер Ли.

«Он похож на отца Русалочки», — призналась 26-летняя Адалия Лай.

Местное издание нашло автора снежной скульптуры, которым оказался Геннадий Лойко из Беларуси. Он же — автор первого в Беларуси полноразмерного памятника Тадеушу Костюшко, установленного в мае 2018 года в Косово.

«Он подумал, что корона будет очень хорошо смотреться на фоне Нью-Йорка, — рассказала 38-летняя Виктория Лагунова, которая переводила для 63-летнего Лойко. — Он начал с короны и постепенно спускался вниз».