Белорусский программист написал в резюме рецепт пельменей и получил приглашение на работу

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Опубликовано: 11.03.2026 11:42 , Обновлено: 11.03.2026

Белорусский программист поделился в соцсети Threads необычным опытом поиска работы. Размещая своё резюме на одном из тематических сервисов, вместо стандартного curriculum vitae с описанием своей биографии и профессионального опыта и навыков он разместил... рецепт пельменей. И неожиданно получил приглашение на работу.

Мужчина, претендующий на должность фронтенд-разработчика (frontend developer), то есть специалиста, который занимается созданием пользовательского интерфейса интернет-сайтов или приложений, решил немного “пошалить” в своём резюме. Вместо того, чтобы рассказывать о своём образовании, прошлом опыте работы и профессиональных навыках, мужчина в качестве эксперимента подробно расписал процесс варки пельменей.

Впрочем, к тексту мужчина подошёл с завидной кропотливостью и дотошностью, описав каждый шаг, начиная от подготовки кастрюли с указанием точного процента пролитой воды, и и заканчивая подачей блюда с указанием “уровня удовлетворённости” готовых пельменей. В общем, как минимум незаурядный, творческий подход к стандартной задаче соискатель своему потенциальному работодателю наглядно продемонстрировал.

“Ну а что, какой рынок найма такие и резюме. К моему удивлению, оно даже какую-то конверсию имеет и попадает в выдачу. Видимо, алгоритмы не против такого формата”, - написал мужчина.

А уже вскоре отчитался и о первом реальном отклике с приглашением на собеседование.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что отклик на резюме был отобран не живым человеком, рекрутёром компании, а с помощью ИИ-помощников, которые нередко отбирают резюме по одному лишь показателю - названию должности. Тем любопытнее была бы реакция сотрудника компании, если автор резюме согласился бы на собеседование.

“Я представляю лицо рекрутера, которому нейронка отсортировала резюме с пометками “Есть подтвержденные навыки”, “Есть конкретные достижения”, “Подходит по навыкам на 99%”, и даже кинула автоприглашение – а там пельмени”, - обрисовал возможную картину событий автор.

“Молю, сходите на собеседование и посмотрите на растерянное лицо Георгия, который в первый раз заглянет в ваше резюме во время звонка”, - попросили в ответ комментаторы.

А кое-кто и вовсе предложил автору перепрофилироваться и начать продавать свои услуги по написанию “продающего” резюме.

Впрочем, нашлись среди комментаторов также те, кто предположил, что отбор такого мягко говоря странного резюме - вовсе не случайность и не результат работы ИИ, а реальный отклик работодателя, которому понравился нестандартный подход соискателя.

“Люди с чувством юмора – гринфлаг для работодателя”, - заметил один из комментаторов.