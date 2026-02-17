Белорусский пёс перебежал границу и очутился в Польше. Что теперь с ним будет

Опубликовано: 17.02.2026 22:36 , Обновлено: 17.02.2026

Городская полиция в Люблинском воеводстве обнаружила на улице собаку. Вроде бы ничего необычного. Потерявшийся пёс, изголодавший и уставший. «У нее была заметная гипотермия, и она дрожала», — написали полицейские в Facebook. Но оказалось, что животное разыскивалось в Беларуси.

Скорее всего, Сима, так звали пса, незаконно пересек границу с Польшей. Неужели не вернут в Беларусь?

На самом деле возвращать некому. Сима был бездомным псом, который жил на улицах Бреста. Хотя у него не было хозяина, о нем заботились местные жители вместе с волонтерами. В начале этого года на Симу напали другие собаки. Благодаря сбору средств, организованному активистами, ему сделали операцию на поврежденной лапе.

Несколько дней назад собака пропала. По словам волонтеров, в последний раз ее видели недалеко от деревни Волчин. Они также сообщили, что на Симе был ошейник цвета хаки, и попросили всех, кто увидит пса, связаться с ними.

Позднее, 13 февраля, муниципальная полиция Бяла-Подляски опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что они нашли собаку, соответствующую описанию Симы. «Собака была найдена лежащей на земле. У нее были явные признаки переохлаждения, и она дрожала», — говорится в заявлении полиции.

В настоящее время она находится в приюте «Азыл» в Бяла-Подляске. По словам представителей приюта, собаке около 9 лет, и у нее на левой лапе швы после операции.

Кажется, белорусскому псу будут искать дом в Польше, так как для возвращения в Беларусь нет причин. Там нет хозяев и некому оформить документы.