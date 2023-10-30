Белорусские зубры покинули леса. Куда переселились?

Опубликовано: 30.10.2023 14:37 , Обновлено: 30.10.2023

В национальном заповеднике "Беловежская пуща" сообщили, что в октябре почти все стада зубров покинули леса и переселились в поля. Впрочем, там заявили, что это нормально.

“Места дислокации зубров в Беловежской пуще меняются по сезонам. С наступлением осенних холодов лесные участки обитания этих животных постепенно сменяются на пастбищные и другие доступные территории”, - пояснили в заповеднике.

Там рассказали, что миграция зубров обусловлена те, что зимой зубрам нашего есть. Зато в полях они могут найти сахарную свеклу, початки кукурузы и даже посевы озимых. При этом около 20% от всех беловежских зубров всё-таки «зимуют» в лесах, там где их подкармливают.

Ранее Телеграф сообщил, что в Гродно на «Форум регионов Беларуси и России» в 2022 году привезли очередной продукт из мяса зубра. На этот раз — тушенку «Завтрак охотника».

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