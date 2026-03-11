Белоруснефть подала в суд на женщину за ролик в TikTok. Та записала видео с извинениями

Опубликовано: 11.03.2026 16:38 , Обновлено: 11.03.2026

Белорусская госкомпания «Белоруснефть» подала в суд на женщину по имени Анна (фамилия не указана) из-за обвинительного и эмоционального ролика в соцсети TikTok. Об этом сообщила компания в своем ведомственном издании neft.by.

Судя по сообщению компании, видео посмотрело мало людей, но юристов Белоруснефти это не остановило. Все потому что там посчитали, что оно может нанести вред репутации.

Женщина в своем ролике пожаловалась этой зимой на качество бензина АИ-95 на одной из АЗС в Гомельской области. Она утверждала, что после заправки её автомобиль «начал вести себя некорректно». Затем Анна заявила, что провела собственное «расследование» и пришла к выводу, что компания якобы подмешивает присадки к бензину А-76 для удешевления производства, а затем выдает его за АИ-95. Женщина обвинила Белоруснефть в том, что в бак её машины «попало 20 литров этой присадки».

В самой же Белоруснефти утверждают, что бензин марки А-76 уже много лет как снят с производства. К тому же, «Белоруснефть» не выпускает топливо, а занимается лишь реализацией нефтепродуктов.

В итоге, юристы компании подали иск в суд, где настаивали, что в ролике женщины не было доказательств ее утверждениям, а также результатов независимой экспертизы и чека.

Судя по всему, компания решила использовать этот случай как превентивную меру на будущее. Директор «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта Андрей Федорович заявил:

«Аудитория TikTok – огромна. Люди должны осознавать: любая информация, которая там публикуется, должна быть достоверна и проверена. Повторю, у нас не было цели наказать девушку. Обращение в суд – скорее превентивная мера, поэтому мы даже предложили ей решить вопрос в досудебном порядке».

В общем, до суда дело не дошло. Судья пригласила стороны для уточнения позиций, а представители госкомпании предложили применить медиацию (процедура урегулирования спора с участием нейтральной стороны).

Анна уже опубликовала ролик с извинениями в TikTok. Как отмечает ведомственное издание neft.by, этот случай должен стать уроком для других создателей контента в соцсетях.