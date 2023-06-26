Белоруска завоевала титул "самой красивой замужней женщины мира"
Предпринимательница из Гродно Лана Глумакова завоевала титул "самой красивой замужней женщины мира", одержав победу на международном конкурсе красоты Mrs Globe 2023. Финал конкурса прошёл 25 июня в американском штате Калифорния.
Победительнице 41 год, у неё двое детей и собственный успешный бизнес. В своих соцсетях она позиционирует себя как “Богиню Креатива” и “Амбассадор Женственности”. В Гродно у Ланы Глумаковой собственное рекламное агентство и спа-салон. Кроме того, она является одним из организаторов благотворительного проекта «Хвалi Дабрынi».
Отметим, что это не первая победа на конкурсах красоты для Ланы Глумаковой - в прошлом году белоруску признали “самой красивой замужней женщиной Европы” на конкурсе Mrs Europe Globe.
[info_b]Mrs Globe — Миссис Земной Шар — это международный конкурс красоты для замужних женщин, который начали проводить на ежегодной основе с 1996 года. Критериями для отбора на конкурс Mrs Globe, помимо привлекательной внешности и факта замужества, является наличие детей, занимаемая активная жизненная позиция и участие в благотворительной деятельности. [/info_b]
“Спасибо за эту невероятную поддержку, которую я ощущала через все океаны! Я Mrs Globe 2023! Поздравлять можно!” — написала новая обладательница короны и главного титула на своей странице в Instagram.
Между тем, на официальной странице самого конкурса организаторы также разместили фото победительниц в других номинациях - титул “Миссис Классика” в этом году достался участнице из Сингапура, а обладательницей “самых привлекательных изгибов” организаторы конкурса признали участницу из ЮАР.