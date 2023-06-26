Белоруска завоевала титул "самой красивой замужней женщины мира"

📷 Фото

Опубликовано: 26.06.2023 10:08 , Обновлено: 26.06.2023

Предпринимательница из Гродно Лана Глумакова завоевала титул "самой красивой замужней женщины мира", одержав победу на международном конкурсе красоты Mrs Globe 2023. Финал конкурса прошёл 25 июня в американском штате Калифорния.

Победительнице 41 год, у неё двое детей и собственный успешный бизнес. В своих соцсетях она позиционирует себя как “Богиню Креатива” и “Амбассадор Женственности”. В Гродно у Ланы Глумаковой собственное рекламное агентство и спа-салон. Кроме того, она является одним из организаторов благотворительного проекта «Хвалi Дабрынi».

Отметим, что это не первая победа на конкурсах красоты для Ланы Глумаковой - в прошлом году белоруску признали “самой красивой замужней женщиной Европы” на конкурсе Mrs Europe Globe.

[info_b]Mrs Globe — Миссис Земной Шар — это международный конкурс красоты для замужних женщин, который начали проводить на ежегодной основе с 1996 года. Критериями для отбора на конкурс Mrs Globe, помимо привлекательной внешности и факта замужества, является наличие детей, занимаемая активная жизненная позиция и участие в благотворительной деятельности. [/info_b]

“Спасибо за эту невероятную поддержку, которую я ощущала через все океаны! Я Mrs Globe 2023! Поздравлять можно!” — написала новая обладательница короны и главного титула на своей странице в Instagram.

Между тем, на официальной странице самого конкурса организаторы также разместили фото победительниц в других номинациях - титул “Миссис Классика” в этом году достался участнице из Сингапура, а обладательницей “самых привлекательных изгибов” организаторы конкурса признали участницу из ЮАР.