Белоруска заверила в TikTok, что тратит на еду «20 долларов в месяц». К чистоте эксперимента возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2025 10:38 , Обновлено: 04.04.2025

В TikTok завирусило видео с очередным финансовым экспериментом. Пользовательница irina_60_k заверила подписчиков, что умудряется тратить на еду всего 20 долларов США в месяц (по её подсчётам, это около 65,5 рубля). Видео с «отчётом» за март набрало уже более 333 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев, но к «чистоте» и методике эксперимента у многих зрителей возникли серьёзные вопросы.

В ролике женщина продемонстрировала свои расчёты за март:

Начала месяц с остатком продуктов с февраля на сумму 31 рубль.

Купила в марте ещё на 57,53 рубля.

Итого доступных продуктов было на 88,53 рубля.

К 1 апреля у неё осталось продуктов на 32 рубля.

Путём нехитрой математики (88,53 — 32 = 56,53 рубля) она вывела сумму, фактически потраченную за март — 56,53 рубля, что, по её же пересчёту, составило около 17 долларов США.

Учитывая, что потрачено даже меньше заявленных $20, автор заявила, что цель выполнена и даже удалось «сэкономить» 3 доллара.

В комментариях ожидаемо развернулась бурная дискуссия с изрядной долей скепсиса:

Прямые вопросы о реальности рациона : «Простите, а что вы кушаете, можно посмотреть? Я один раз захожу в магазин и меньше 60-70 рублей потратить не получается»

«Вы бы лучше расписали всё меню с ценами по дням: 56 рублей это около 1.8 руб/день. За эти деньги даже буханку хлеба не купишь» Подозрения о «внешних источниках» :

«А работаете наверное поваром в школе или в больнице?»

«Я посмотрела, как она живёт. Овощи растит сама, а сладости-вкусняшки дают дети, кофе угостил зять, поэтому так у неё и выходит» Забота о здоровье :

«А потом какие расходы будут на аптеку?» Ироничные «советы» по дальнейшей экономии :

«В мае у вас будет большая экономия, одуванчики появятся»

«И не только. Ещё крапива,шнитт-лук, сныть, щавель»

«И воду можно экономить. В речке или фонтане мыться».

Стоит отметить, что в других роликах автор действительно показала много блюд из овощей, вероятно, со своей рассады, которые она себе ежедневно готовит.

Таким образом, учёт остатков, возможное использование продуктов с собственного огорода и подарки от родственников, по мнению многих комментаторов, поставили под сомнение чистоту самого эксперимента и его применимость для среднего белоруса, не имеющего таких же «бонусов».