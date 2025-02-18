Белоруска возмутилась в TikTok дизайном «витебской сгущёнки». Что посоветовали в комментариях?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 14:19 , Обновлено: 18.02.2025

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором выразила недовольство продуктом, внешне напоминающим сгущённое молоко Глубокского молочноконсервного комбината, но не являющимся им. На кадрах женщина держит в руках жестяную банку, дизайн которой (сине-бело-голубая цветовая гамма, узор, крупная надпись «Сгущёнка») действительно очень похож на упаковку известной белорусской сгущёнки.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это «Продукт сгущённый сывороточный с сахаром и заменителем молочного жира „Сгущёнка с сахаром“», о чём производитель честно сообщает на этикетке. Массовая доля жира — 8,5%. Видео, набравшее уже более 166 тысяч просмотров, вызвало бурное обсуждение в комментариях. Автор видео в заголовке спросила у производителя о наличии совести.

Комментарии под видео с «подозрительной» сгущёнкой разделились на два основных лагеря. Одни пользователи встали на защиту производителя, указывая на то, что вся необходимая информация о продукте чётко указана на этикетке, и обвинили в невнимательности самих покупателей.

«Совесть у производителя есть. Всё написано на упаковке», — написал один из комментаторов, добавляя, что к подобным видео приводит «желание получить халяву». Ему вторят другие: «Не хочешь — не бери. Всё честно написано», «Покупатели, у вас глаза есть?».

Другая часть аудитории, напротив, считает, что производитель намеренно ввёл потребителей в заблуждение, используя дизайн, практически идентичный упаковке известного белорусского бренда.

«Это в прямом смысле ввод покупателя в заблуждение!», — возмущён один из пользователей, предполагая, что большинство купит этот продукт именно из-за схожести с оригиналом (а не из желания сэкономить десяток копеек) и вряд ли кто-нибудь приобретёт повторно.

Другие комментаторы указали на то, что не все покупатели, особенно пожилые люди, могут внимательно прочитать мелкий шрифт на этикетке, и призвали производителя «придумать другую этикетку».

Встречаются и советы «звонить в госконтроль», а также реплики ко всем производителям молочных товаров: «А слабо придумать новую этикетку для сгущёнки?..»

Стоит отметить, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и суды иногда признают подобную практику недобросовестной конкуренцией, даже если производитель честно указывает состав продукта на этикетке.