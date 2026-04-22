Белоруска удивила соцсети полными вёдрами весенней ягоды – «Она же ещё цвести должна!?»

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2026 09:13 , Обновлено: 22.04.2026

Белоруска удивила пользователей TikTok своим видео из апрельского леса на Витебщине, в котором продемонстрировала полные вёдра спелой клюквы. Многие зрители не поверили своим глазам, ведь эту ягоду обычно собирают поздней осенью. Некоторые заподозрили автора в махинациях с датами, но истина оказалась куда проще.

Многие зрители не поверили, что полные вёдра клюквы женщина набрала в апреле. Кто-то посчитал, что видео было сделано ещё осенью, особенно учитывая то, что по осени автор ролика, действительно, активно делилась такими же видео из леса, хвастаясь богатым урожаем этой полезной ягоды.

“Я в первые вижу чтобы клюкву в апреле собирали. Она же ещё цвести должна!?” - удивился один из комментаторов.

“Какая клюква в апреле? Что-то у вас не так”, - заподозрил неладное другой.

Однако в защиту автора видео встали другие комментаторы, для которых не стало откровением то, что клюква способна перезимовать под снегом и её, действительно, можно при желании собирать по весне, как только сойдёт снег. У белорусов для этой весенней ягоды даже есть своё название - “веснянка”. Перезимовавшая на болоте клюква, кстати, отличается более сладкими и мягким вкусом, поскольку за зиму в ней повышается содержание сахара.

[inf]Повышение сладости клюквы за зиму обусловлено естественным биохимическим процессом превращения сложных углеводов в простые сахара под воздействием низких температур.[/inf]

“Мы раньше собирали ранней весной клюкву на болоте. Сразу, когда сходил снег”, - поделился своим опытом один из комментаторов.

“Я живу на болоте и с детства клюкву собираю, и весной в том числе. Весной она вообще огонь”, - рассказал другой.

Кстати, весенняя клюква может стать отличным источником витаминов для изголодавшегося по природным витаминам организма после зимы. Однако тем, кто решит состоятельно отправиться в лес за “веснянкой”, следует учесть, что перезимовавшая клюква гораздо хуже хранится, чем плотная осенняя ягода, она легко мнется и быстро превращается в “кашу”, если её сразу не переработать.