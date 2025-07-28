Белоруска пожаловалась в TikTok на "грязную" соль. Пользователи объяснили, почему "так и должно быть"

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Опубликовано: 28.07.2025 15:00 , Обновлено: 28.07.2025

Жительница Беларуси опубликовала в TikTok ролик, в котором возмутилась осадку, который образовался после растворения каменной соли в воде. Ролик быстро набрал популярность - за сутки более 135 тыс. просмотров, тысяча комментариев и лайков.

“Просто в шоках […] Сварили рассол. Это вот такая соль, осадок. Люди, вы что, серьезно?” — заявила автор короткого видео, а в комментариях добавила, что “это самая настоящая песочница”.

Некоторые в комментариях также пожаловались на “грязную” и “с песком” соль. Однако многие объяснили, что она “такая и должна быть” и “в этом и фишка” этой соли.

“Её фасуют сразу после дробилки без всяких химических обработок (типа натуральный продукт). Осадок это глина. Не отравишься”, — написал один из пользователей.

“Всё зависит от способа добычи?” — отметил второй.

“Зато настоящая карьерная, природная без химозы!!!” — добавил третий.

“Это нормально для крупного помола. Берите мелкий, будет чистая”, — посоветовал еще кто-то.

К слову, на самой пачке соли написано, что ” допускается содержание темных частиц в пределах значения массовой доли нерастворимого в воде остатка не более 0,45% в перерасчете на сухие вещества”. Предприятие объяснило, что они связаны с “происхождением соли”.