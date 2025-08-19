Белоруска показала урожай персиков в Минском районе: "Как вам удалось???"

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2025 11:10 , Обновлено: 19.08.2025

Жительница Беларуси показала в TikTok большое персиковое дерево, усыпанное яркими красно-желтыми плодами. По ее словам, такой урожай удался в одной из деревень Минского района. В комментариях одни восхитились красотой, другие не поверили, третьи засыпали вопросами о сорте.

На кадрах видно большое дерево, на каждой ветки которого - более десятка персиков.

“Он такой сладкий! Как будто мы на море”, — поделилась девушка в ролике. Она также отметила в TikTok, что, “в этом году в Беларуси было холодно (заморозки) и необычно то, что персики выросли и созрели!”

Видео за сутки набрало более 139 тыс. просмотров, 4,6 тыс. лайков и более 100 комментариев.

“Обалдеть!!! В Ивье всё помёрзло. Пару вишен, несколько слив и яблок”, — поделился своим урожаем 2025 года житель Беларуси в комментариях.

“У нас в нашем минском дворе тоже персиковое дерево, но сорт другой — желтый с лёгкой розовинкой на бочке и чуть мельче. А вот абрикос замёрз весной и стоит без плодов”, — рассказал второй.

“Как?! Как вам удалось это сделать этим летом??!!!?” — удивился третий.

“НЕ ВЕРЮ”, — воскликнул четвертый.

Также многие пользователи спросили, что за сорт, а некоторые в шутку попросили “оставить нам”.