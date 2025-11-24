Белорусам предложили проспонсировать реконструкцию монастыря картезианцев в Березе. Что кроме ресторана планируют?

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Опубликовано: 24.11.2025 13:46 , Обновлено: 24.11.2025

Руководство Березовского районного исполкома предложило белорусам финансово поучаствовать в восстановле­нии одного из символов райцентра – картези­анского монастыря. Узнали, что местные власти предложили открыть после реставрации в здании, имеющем статус историко-культурной ценности.

Вопрос о сохранении остатков бывшего монастыря картезианцев в Берёзе был поднят на ноябрьском заседании местного исполкома, сообщил портал районной газеты Bereza.by. В реставрации монастырского комплекса картезианцев, единственного на территории бывшего Великого княжества Литовского представительства этого древнего католического ордена, местные власти усмотрели перспективы рас­ширения туристического потен­циала райцентра.

[inf]Картезианцы — монашеский орден Католической церкви, основанный в 1084 году святым Бруно Кёльнским в Шартрёзских горах (отсюда и его название) во Франции. Картезианские монастыри называют словом картезия (шартреза). По состоянию на 2017 год в ордене официально состояли всего 294 монаха, при этом ордену принадлежат 17 монастырей во Франции, других европейских странах, а также США и Бразилии.[/inf]

Как отметила начальник отдела куль­туры райисполкома Татьяна Ковалек, в своё время именно строительство этого монастыря поспособствова­ло превращению Берёзы из маленькой деревни в местечко, а затем и в город.

Монахи-картезианцы появились в Берёзе по приглашению канцлера ВКЛ Льва Сапеги. Именно он подарил новоявленному монастырю большой надел земли под Берёзой. Первый ка­мень в фундаменте будущего па­мятника архитектуры был заложен в 1648 году, а закончи­лось строительство в 1689 году. Почти два века монастырь оставался религиозным, научным, про­светительским и благотвори­тельным центром, прежде чем его закрыли после восстания 1830–1831 годов, а сам монастырь пришёл в упадок.

На территории монастыря в разное время размещали казармы, концентрационный лагерь для военнопленных, воинская часть. Здания монастырского комплекса разбирали на кирпичи, он неоднократно горел и в результате до наших дней сохранились часть монастырских стен, двухэтаж­ный дворец Сапег, фрагменты сторожевых башен, часть звон­ницы костела, а также въездная брама. Последняя - единственная часть монастырского комплекса, которую удалось отреставрировать на данный момент за средства районного бюджета (к реставрации официально приступили в 2014 году).

Фото С. Плыткевича















Чтобы сохранить этот объект историко-культурного наследия Беларуси местные власти предлагают создать на его территории му­зейно-гостиничный комплекс. Так, бывший дворец Сапег предлагают превратить в гостиницу - с номерами на втором этаже и рестораном на первом. Музейную экспо­зицию предложили разместить в угловой башне и помещениях коридора, рас­положенного слева от въездной брамы. В зданиях, прилегающих к дворцу предложили обустроить конфе­ренц-зал, сувенир­ную лавку и мастерские.

Однако все эти планы можно будет воплотить в жизнь лишь при наличии финанси­рования, пояснила Татьяна Ковалек. Оказать “посильную финансовую поддержку” проекту районные власти предложили и местным жителям, предложив перечислять деньги на благотвори­тельный счет.

[inf]Подробности можно узнать на сайте районной газеты по [link href=“https://bereza.by/2025/11/sohranenie-kartezianskogo-monastyrya-podderzhka-invalidov-i-realizacziya-gosprogrammy-sostoyalos-zasedanie-berezovskogo-rajispolkoma/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/inf]