Опубликовано: 04.08.2025 13:02 , Обновлено: 04.08.2025

Белорусам предложили окунуться в "сон Ван Гога" - именно так называется масштабный междисциплинарный проект, который этим летом презентуют в Минске. Узнали, в чём особенность выставки и сколько стоят билеты.

Проект, объединивший более 70 работ белорусских художников, на днях представил Национальный центр современных искусств и галерея FARBA. Посетителям выставки предложили “уникальное путешествие по границам реальности и воображения”, пр различным эпохам и художественным направлениями.

Так, организаторы выставки пообещали продемонстрировать современные интерпретации наследия Ван Гога, творчества Фриды Кало, традиций японской культуры, искусства Ренессанса, поп-арта, современных цифровых форматов и архитектурных концепций.

Центральным элементом выставки должен стать иммерсивный фильм “Быть Ван Гогом” по сценарию, основанному на переписке художника с его братом Тео, а необычной особенностью проекта стало использование ольфакторного искусства, в котором основным средством выражения становятся запахи. Для этого в разных разделах экспозиции посетителей окутают специально подобранные ароматические композиции, которые, по задумке организаторов, должны помочь зрителям плавно переходить от одного художественного мира к другому.

Кроме того, посетители смогут сами стать частью художественного пространства, сделав снимки в авторских фотозонах и прикоснувшись к интерактивным инсталляциям.

Где, когда и сколько?

Выставка открыта для посетителей с 25 июля со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. Она продлится в Минске до 7 сентября 2025 года.

[inf] Адрес выставки: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь, пр-т Независимости, 47 (ст. м. «Площадь Якуба Коласа»)[/inf]

Что касается цен на билеты , то для некоторых категорий организаторы предусмотрели скидки: