Белорусам предложили стать дегустаторами... фарша

Опубликовано: 30.01.2026 13:04 , Обновлено: 30.01.2026

Один из белорусских мясокомбинатов предложил минчанам поработать дегустаторами фарша. Денег за работу не предлагают, но простые бартерные условия наверняка заинтересуют многих.

Дегустаторы-добровольцы понадобились Молодечненскому мясокомбинату. Предприятие запускает в продажу свой новый продукт от бренда “Маладзечна” — фарши в вакуумной упаковке и хочет получить “честный отзыв” от реальных потребителей.

Поэтому вместо того, чтобы сформировать классическую фокус-группу, компания кинула клич в своих соцсетях и предложила взаимовыгодное сотрудничество напрямую своим потенциальным покупателям. Компания пообещала свой продукт в обмен на живые и честные отзывы о фарше в популярных соцсетях от людей, которые “реально готовят дома”.

Количество подписчиков у потенциальных дегустаторов для компании не принципиальны. Единственные требования к площадке, где вы планируете размещать свой отзыв - ” живой, аккуратный блог”, а к формату отзыва - “вкус, подача и умение рассказать о еде”.

Судя по комментариям под постом компании, предложением заинтересовались десятки людей, причём не только из Минска.

С условиями участия в дегустации можно ознакомиться на страничке мясокомбината в Threads.com.