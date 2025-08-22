Белорус рассказал в TikTok о маркировках на пачках сахара. Белгоспищепром: "И смех, и грех"

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2025 16:48 , Обновлено: 22.08.2025

Мужчина опубликовал видео в TikTok, в котором решил пояснить, что означают категории на упаковках белорусского сахара. Кто-то из зрителей сразу поверил его словам, а у кого-то возникли вопросы. На видео отреагировали в самом Белгоспищепроме и пояснили, как всё же правильно расшифровать аббревиатуры на пачках.

Так, мужчина показал упаковку белого кристаллического свекловичного сахара от ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» с категорией “ТС2”.

“Никогда не покупайте сахар просто так, не ознакомившись с его маркировкой. Потому что маркировка это очень важно. Я знаю, что 99% людей точно никогда не обращали на это внимание”, — заявил он в самом начале видео.

А далее начал пояснять, что если на пачке написано ТС2, то это “неплохой сахар”, “он хорошо переработан и имеет хорошее вкусовое качество”. А вот ТС3, по его мнению, “уже хуже и не рекомендуется его употреблять с чаем или чем-либо”.

Мужчина также заявил, что ТС2 “обозначает, что это тростниково-свекольный сахар второй степени очистки”. И, по его мнению, “лучше брать первый или Экстра”.

“Спасибо за подсказку. Не обращала внимание никогда”, — написала одна из пользовательниц под видео. И подобных комментариев было много.

“Пошел проверять”, — отметил другой.

“Сам придумал?”, — засомневался третий.

Четвертый поделился: “Специально пошел в магазин, там все сахара тростниково-свекличные 2-го сорта”. На что автор ответил, что “есть другие, на экспорт идут”.

Тем не менее многие сразу же подвергли сомнению заявление о “тростниковом сахаре” и даже посмеялись. Были и аргументированные мнения: “В Беларуси не растет тростник. Если бы его добавляли в этот сахар, он был бы в разы дороже”.

“И смех, и грех”

Видео заметили специалисты Белгоспищепрома. Особое внимание они обратили на заявление мужчины, что категория ТС2 означает «тростниково-свекольный сахар 2-ой степени очистки».

В концерне отметили, что “комментарии тоже «порадовали» суждениями о том, что в Беларуси все сахарные заводы перерабатывают и тростник, и свеклу в пропорциях 50/50. И, если потребители не нашли в магазине сахар, на упаковке которого написано «Категория ТС1», то это потому, что вся подобная продукция поступает на экспорт”.

“Как говорится, и смех, и грех”, — отреагировал Белгоспищепром.

Что на самом деле означают категории?

Также там привели слова начальника производственной лаборатории ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Александра Сымана, который пояснил “таинственную” надпись на упаковке. Он подчеркнул, что ТС2 — это «товарный сорт 2».

“Сразу поясню: у сахара существует 4 категории товарных сортов – Экстра, ТС1, ТС2, ТС3. А разделяет сахар на эти категории официальный документ, который называется ГОСТ 33222-2015”, — рассказал эксперт.

По его словам, категория «Экстра» требует, чтобы белый сахар содержал не менее 99,80% очищенной кристаллизованной сахарозы — “того самого, что остаётся от сахарной свеклы после её многоступенчатой обработки”. А белый сахар категории ТС1, ТС2 – с массовой долей сахарозы не менее 99,7%.

“Категории ТС1 и ТС2 отличаются только по цветности ”, — подчеркнул специалист.

Далее он пояснил, что сахар категории ТС3) должен быть с массовой долей сахарозы не менее 99,5%, “но для него допускается желтоватый оттенок и слабый запах мелассы”.

“Вообще по цветности отличаются все категории белого кристаллического сахара. Но увидеть невооруженным глазом без приборов эти различия сложно. Желтоватый оттенок можно увидеть только в сахаре ТС3”, — сказал Александр Сыман.

Кроме того, он обратил особое внимание, что на белорусских предприятиях вырабатывают белый кристаллический сахар ” только категорий «Экстра» и «ТС2».

“И последнее: весь белорусский сахар, который вы видите на полках магазинов, производится из САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ни один из заводов в настоящее время не производит тростниковый сахар или тростниково-свекловичный , как утверждает пользователь в данном видео”, — резюмировал профессионал.