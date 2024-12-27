Белорус показал в TikTok "дом, который видно из космоса". Где находится?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2024 15:31 , Обновлено: 27.12.2024

Традиция украшать дома светящимися гирляндами снаружи в последние годы набирает обороты и в Беларуси. Некоторые из смельчаков, затеявших подобное, вполне могли бы составить конкуренцию своим западным коллегам. Так, в TikTok один из пользователей показал, как кто-то масштабно украсил свой участок и дом под Минском. Пользователи соцсети пришли в восторг от увиденного, но нашлись и те, кто посчитал такое украшение участка "безвкусицей".

Один из пользователей снял короткий видеоролик, в котором продемонстрировал “дом, который обсуждает весь TikTok”. Один из жителей деревни Избино Вилейского района украсил его не только огоньками, но и различными новогодними арт-объектами, которым нашлось место даже на крыше дома. Всего на участке находится более сотни светящихся фигурок.

Обилие гирлянд и светящихся инсталляций, по словам автора видеоролика, “можно увидеть даже из космоса”.

За 2 дня видео собрало почти 1,8 миллиона просмотров и почти 2 тысячи комментариев. Пользователи соцсети восхитились смелостью хозяина, решившегося на настолько энергозатратное преображение двора и дома.

Одни задались вопросом, как сеть выдерживает такое количество включённых фонариков, другие — сколько мог стоить такой перфоманс.

“А не должно волновать сколько. Главное то, что человек, создавая эту красоту, создает настроение другим”, - высказался один из комментаторов.

“Я предлагаю за такую красоту, за электроэнергию за месяц не брать, ведь все прохожие любуются, и настроение поднимается,” - написал другой.

“Да, я не могу себе позволить такую красоту, но хоть посмотреть на чужую. Великолепие, просто нет слов”, - восхитился третий.

https://www.tiktok.com/@caravan_by/video/7452003560784481542?_r=1&_t=8sZ46mpOVlt

Нашлись, однако, и те, кто посчитал такое украшение “безвкусным”.

“В Сморгони очень красиво и стильно украшены дома, особенно недалеко от АВ. Стильно и со вкусом, а здесь просто куча всего без вкуса”, - написала одна из белорусок под видео.

“Мне кажется, что это безвкусица. Сильно много всего, не разберешь, что к чему”, - ещё один комментарий под видео.

“Кто там живет? Многодетные или пенсионеры? Для чего столько? Выпендриться?” - высказался ещё один комментатор.

“Этот двор и дом украсил прекрасный человек. Талантливый и трудолюбивый. Каждая фигурка сделана им вручную. Кто пишет гадости, лучше молчите,” - вступилась за хозяина одна из пользовательниц в комментариях.

“Кто не может, завидует. Лопните от зависти и не считайте чужие деньги. Умнички, что захотели, то и осуществили,” - добавила другая.