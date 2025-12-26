Белорус купил за свой счёт новогоднюю ёлку и поставил её в центре посёлка. А так можно было?

Опубликовано: 26.12.2025 16:44 , Обновлено: 26.12.2025

В деревне Заречье под Смолевичами местный житель Антон Игнатович решил устроить праздник для всех. Для этого он купил большую ёлку в лесхозе и организовал её установку у местного магазина — центра общественной жизни. Ему помогли друзья и члены семьи.

«Захотелось устроить праздник. Взрослые ходят в магазин, дети — в сад, глянут — а тут ёлка. Да и самим приятно подойти к ней в новогоднюю ночь. Решили теперь каждый год ставить. Главное — игрушек побольше купить», — рассказал мужчина о причинах, по которым решил поставить ёлку за свой счёт.

Местное издание smolevichi-24.by сообщило, что жители деревни были удивлены появлением новогодней ёлки. Всё это время они думали, что установкой должна заниматься служба ЖКХ.

«Очень приятно, что ёлка вернулась. В детстве у нас тоже ставили, но потом традиция исчезла. А теперь снова есть праздник — и дерево красивое, пушистое, с игрушками и гирляндами. Настроение сразу улучшилось», — рассказала местная жительница.

Председатель сельисполкома Наталья Сакович заявила, что благодарна как мужчине, решившему сделать родному посёлку подарок, так и ЖКХ, которое «оградило ёлку в целях безопасности», а также электромонтёрам, обеспечившим электричество для гирлянд.