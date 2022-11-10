Белорус Котенев сыграл Ельцина в сериале Netflix. Узнаете?

📷 Фото

Опубликовано: 10.11.2022 15:53 , Обновлено: 10.11.2022

Белорусский актер Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в сериале "Корона". Актер появился в пятом сезоне.

Анатолий Котенев снялся в шестом эпизоде “Дом Ипатьева”. В ней рассказывается о встрече британской королевы Елизаветы с Борисом Ельциным, который в 1970-е года был секретарем Свердловского обкома КПСС. Он приказал снести Ипатьевский дом (где расстреляли царскую семью после революции 1917 года).

А в сериале Елизавета узнает об этой истории от Джона Мейджора, премьер-министра Британии в начале 1990-х.

[galereya]

[info_b]

Анатолий Котенёв — советский, белорусский актёр театра и кино. Заслуженный артист Республики Беларусь. Вице-президент Белорусской гильдии актёров кино.

Сериал Netflix «Корона» рассказывает об истории британской королевской семьи. Новый сезон сериала стал первым, который вышел после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.[/info_b]