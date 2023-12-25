Белое и синее не надевать? В чем встречать Новый 2024 год

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Опубликовано: 25.12.2023 10:02 , Обновлено: 24.12.2023

На новогоднем празднике буквально всем, особенно женщинам, хочется блистать. И это с успехом можно реализовать в нарядах. В чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона, чтобы ему понравиться? И что надевать не следует?

Предпочтительные цвета

Независимо от того, речь идет о женских или мужских новогодних нарядах, выбирайте те цвета и оттенки, которые точно понравятся будущему «хозяину» года. Но не забывайте, какой цвет из перечисленных вам к лицу, а какой – нет. Главное, угождая Дракону, не забывайте угодить и себе.

Красный

Очень яркий, где-то даже агрессивный. Носить его способны не все. Это цвет лидеров. Впрочем, если вам хочется чувствовать себя смелее, раскованнее – примеряйте! Считается, что красный цвет притягивает удачу и счастье, а символизирует силу и радость.

Золотой

Роскошный цвет, который имеет около 19 оттенков. Символизирует собой процветание и изобилие, притягивает успех. Вы шикарно будете смотреться в таком наряде. Но! Вообще-то Дракон любит сдержанность. Поэтому золотой цвет лучше приглушить, например, черным жакетом.

Золотым не обязательно должен быть наряд. Он может быть другого цвета, но оттенен золотыми украшениями.

Черный

Еще один цвет, который не всем будет к лицу. Кого-то он освежает и стройнит, а кого-то делает совсем незаметным. Выбирая наряд черного цвета, сделайте ставку на материал, из которого он сшит. Шелк, бархат выглядят, безусловно, богато. А вообще, черный цвет символизирует собой превосходство и силу.

Фиолетовый

Довольно редкий цвет, но он способен любую праздничную одежду заставить просто блестеть и блистать. Все оттенки фиолетового любили аристократы. Поэтому он по душе и Дракону. А оттенков его много: баклажановый, сиреневый, лавандовый, сливовый.

И, опять-таки, необязательно выбирать весь наряд в таком цвете. Возможно, его роскошь подчеркнут отдельные детали – юбка, пиджак, блузка.

Зеленый

Самый неоднозначный цвет этого года. Нет, с символикой все в порядке. Зеленый – цвет абсолютного счастья, гармонии и покоя. Но вот одни специалисты считают, что если Дракон зеленый, то ему понравится тот, кто наденет наряд такого же цвета. А другие считают, что он воспримет этого человека как соперника.

Однозначно не нужно выбирать зеленый тем, кто родился в год Дракона. Остальным же – на свое усмотрение, в зависимости от того, кто во что верит.

Каких цветов избегать?

Выбирая себе наряд, чтобы встречать год Дракона, постарайтесь избежать как в женской, так и в мужской одежде этих цветов и их оттенков.

Желтый

Все дело в том, что раньше в Китае желтый носили только члены императорской семьи. А тех, кто осмеливался надеть одежду такого же цвета, казнили. Поэтому не надо злить «хозяина» 2024 года попусту. И не надо путать банальный желтый с блестящим золотым – для Дракона это разные цвета.

Белый

Даже если вы – большие поклонники этого цвета, на Новый год лучше его забыть. Потому что в Китае белый – цвет траура. Поэтому в эту новогоднюю ночь он под запретом. А также молочный, бежевый, айвори (теплый оттенок светло-бежевого с выраженным желтоватым подтоном).

Коричневый

Все дело в том, что он не относится к торжественным, праздничным цветам, а воспринимается как обыденный, каждодневный. Поэтому оставьте свои наряды коричневого цвета и его оттенков для каждодневной носки. А то в праздник Дракон вас точно не поймет и не поддержит.

Синий

Этот цвет, а также ультрамарин, темно-синий, небесно-голубой – под запретом в новогоднюю ночь. Ну не любит это Дракон – и точка! Впрочем, он не будет против цвета морской волны – с оттенком зеленого.

Наряды для женщин

В эту новогоднюю ночь стоит выбрать наряды:

с корсетом. Открытая спина, плечи – все это дышит изяществом и благородством;

оверсайз. Подразумевает использование мягких линий и струящихся тканей. Например, для новогоднего наряда можно подобрать к платью-мини свободный пиджак;

воздушные и легкие. Это могут быть рукава-фонарики, длинный шлейф платья, многослойные юбки из очень легкого материала.

Наряды для мужчин

Хорошо, если они будут сочетаться с нарядами спутниц, жен, девушек. Чтобы было и красиво, и удобно, можно выбрать:

классику. Рубашка, пиджак по фигуре, брюки – беспроигрышный вариант;

джинсы и пиджак. Нет, джинсы в праздник не под запретом, только лучше выбрать их не запрещенного Драконом синего, а черного или темно-серого цвета. Под пиджак можно надеть не только рубашку, а и футболку;

лонгслив (футболка с длинным рукавом) или бадлон (классический облегающий свитер с завышенной горловиной из плотной мягкой ткани) вместо рубашки.

Но какой бы наряд и цвет вы ни выбрали, главное, чтобы вам в нем было комфортно, уютно и празднично.

Ранее Телеграф писал, что среди изобилия игрушек и декора, которыми наполнены перед Новым годом магазины и рынки, многим очень важно выбрать то, что наверняка понравится покровителю 2024 года – Дракону. Чем украсить ёлку, чтобы он оценил? И каких цветов, их оттенков не должно быть в оформлении?

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