Belavia списала один из своих самых узнаваемых самолётов

Опубликовано: 14.02.2026 10:57 , Обновлено: 14.02.2026

Белорусский государственный авиаперевозчик Belavia сообщил, что прекращает полеты одного из самых узнаваемых своих самолетов — Boeing 737-300. Он совершил свой последний полет в пятницу.

Авиалайнер под номером EW-254PA доставил пассажиров из Внуково в Минск и на этом завершил летную карьеру.

По данным Belavia, именно этот самолёт был первым Boeing 737-300 в авиакомпании и летал из Беларуси с июня 2008 года. Лайнер налетал 31 463 часа и выполнил 17 173 рейса.

Однако известен он стал после того, как в 2016 году получил узнаваемую ливрею с рекламой игры World of Tanks, за что многие его называли «Танколет».

На правой стороне самолёта было написано: «World of Tanks | The game from Belarus | Enjoyed worldwide», а по левому борту красовалась надпись — «World of Tanks | Игра из Беларуси | В которую играет весь мир».

Правда, в мае 2024 года Belavia стерла со знаменитого «танколета» название компьютерной игры.

Сам Boeing начал свою карьеру не в Belavia, белорусская компания купила его уже в состоянии б/у. Самолёту исполнилось 32 года (первый полет состоялся в ноябре 1993 года).