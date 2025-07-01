"Бегите от него" - Белоруска показала в TikTok "классное растение". Зрители не оценили

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Опубликовано: 01.07.2025 22:50 , Обновлено: 01.07.2025

Жительница Беларуси, молодая девушка, поделилась видео в TikTok, которое набрало более 50 тыс просмотров. В нем автор ролика показывает высокое растение и хвалит его за красоту и необычность. Однако зрители попросили девушку не приближаться к нему.

Будем надеяться, что таким образом автор видео просто хотела подшутить над подписчиками. Но на просьбы не приближаться к борщевику, лишь спросила: “Чем опасно?”, а в самом видео заявила, что “не знает, что это такое”.

“Бегите от этого растения. Это ядовитый борщевик. Попадет сок на кожу - получите ожог”, - предупредила одна из зрительниц.

“Это борщевик, очень опасен для здоровья. Никогда не заходите в заросли борщевика и не берите голыми руками”, - вторил ей другой подписчик.

“Он оставляет очень сильные ожоги при попадании на кожу, особенно под солнцем, вплоть до летального исхода. Будьте осторожны”, - попросил один из комментаторов.

Были и те, кто пытались шутить: “Это мазать лицо, один раз в день и прыщи пройдут”. Впрочем, если девушка на самом деле не знала, в заросли чего попала, то вредный совет мог закончиться совсем невесело.

“Красавица остерегайся этой красоты и даже не вздумай его трогать это сорняк Борщевик от него ужасные ожоги. Береги себя, Красоточка. Не всё, что классно выглядит, можно трогать”, - предупредил один из комментаторов.

Чем опасен борщевик?

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) - опасное ядовитое растение, которое может причинить серьезный вред здоровью человека. Часто встречается в Беларуси, однако с ним ведут самую настоящую войну.

Основная опасность борщевика заключается в его соке, который содержит фуранокумарины - вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Если сок растения попадет на кожу человека, то на солнце могут возникнуть:

Сильные ожоги I-III степени

Волдыри и болезненные язвы

Пигментация кожи, сохраняющаяся до нескольких лет

Аллергические реакции

При попадании сока в глаза - может даже наступить полная слепота

Как помочь пострадавшему, если сок борщевика попал на кожу?

Самое главное - немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом; Обязательно спрячьтесь от солнца. Вообще, рекомендуется минимум на 2 суток сидеть подальше от прямых солнечных лучей; При сильных поражениях или попадании сока в глаза - срочно обратитесь к врачу.

В Беларусь, кстати, борщевик попал в советские времена, когда его хотели использовать в сельском хозяйстве.

“В середине ХХ века борщевик Сосновского был выбран в качестве кормовой культуры. Сначала он считался декоративным растением. Затем из-за его питательных свойств и высокой урожайности растение отнесли к силосным культурам. Растет быстро, биомассы и сахара в нем много, неприхотлив. Казалось бы, отличный вариант! Но, увы, токсичен”, - рассказал в 2024 году доктор биологических наук Беларуси и член НАН РБ Олег Масловский.

Распространение борщевика в Беларуси:.

В планах властей на 2025 год - уничтожить более 5 000 гектар, где он растет. Там могут применять как массовую обработку гербицидами, так и механическое скашивание.