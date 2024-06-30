Басков с Шуфутинским и салом и двухметровый карапуз на плоту. В Волковыске провели «Заплыв на чем попало»

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Опубликовано: 30.06.2024 16:49 , Обновлено: 30.06.2024

В Волковыске Гродненской области на празднике, организованном в эти выходные к Дню молодежи, провели необычное соревнование, получившее говорящее название "Заплыв на чём попало". Шесть команд должны были проплыть на самодельных плавательных средствах.

Чтобы впечатлить зрителей и судей, команды постарались не только сделать своё плавсредство достаточно устойчивым, чтобы не пойти ко дну, но и оригинально оформленным. В результате на воду вышли древние викинги, белорусские партизаны, Кощей Бессмертный, двухметровый карапуз в подгузнике и даже необычный “звёздный квинтет” - Шуфутинский, Аллегрова, Басков, Николаев и Леонтьев.

Такой “заплыв на чём попало” проводится в городе уже не первый года и, судя по положительным откликам под видео, выложенном в TikTok, и отзывам тех, кто видел мероприятие собственными глазами, оно пришлось по душе белорусам.

“Классно! Здесь нельзя выбрать одного победителя, все хорошо подготовились”, - прокомментировала одна девушка.

Впрочем, победителей судьи всё-таки определили. Как рассказалрайонный новостной портал volkovysknews.by, первое место досталось КУП “Волковысское коммунальное хозяйство”, которые соорудили деревянный корабль викингов, драккар. Второе место завоевал Волковысский мясокомбинат, который в этом году отправил в плавание “Звёздное соло”, а бронза досталась сотрудникам ОАО “ВолМет”, которых возглавил Кощей Бессмертный.