Бандиты решили отмыть деньги. В прямом смысле слова - «Сушили на верёвке»

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Опубликовано: 18.11.2025 10:06 , Обновлено: 18.11.2025

Полиция Бразилии поделилась необычным случаем, когда обнаружила необычный способ «отмывания» денег преступниками. Они буквально сушили заплесневелые банкноты на бельевой верёвке. "Схема" отмывания денег, связанных с наркоторговлей, охватила более 10 миллионов реалов (около $2 млн).

Операция «Осадок»

В бразильской полиции сообщили, что в ходе операции под названием «Rescaldo» («Осадок») полиция штата Санта-Катарина провела обыски в четырёх городах. И самой неожиданной находкой, повергнувшей в шок правоохранителей, стали купюры, развешанные для просушки в доме в Жоинвиле. По словам следователей, бандиты объяснили, что деньги так долго лежали в тайнике, что отсырели и покрылись плесенью.

«Некоторые банкноты проходили гигиеническую обработку перед тем, как их планировали запустить в торговые точки», — рассказал представитель полиции Реджис Станг. Впрочем, «стирка» и «сушка» были лишь частью масштабного процесса.

Что ещё нашли полицейские

Кроме «бельевого» арсенала, полицейские изъяли:

Более 400 000 реалов наличными;

Пистолет и револьвер;

Несколько транспортных средств.

«Деньги текли рекой»

Судя по всему, преступная группа действовала активно. По оценке властей, через руки бандитов прошло более 10 миллионов реалов. Основным источником дохода, скорее всего, была наркоторговля.

Расследование продолжается. Причём полицейские особое внимание уделили тому, как отмытые и просушенные купюры могут вновь поступать в легальный торговый оборот.