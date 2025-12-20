Банда Санта-Клаусов и эльфов ограбила продуктовый магазин

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Опубликовано: 20.12.2025 09:44 , Обновлено: 20.12.2025

В канадском Монреале банда преступников, одетых в костюмы Санта-Клауса и эльфов, вынесла из супермаркета полные сумки продуктов на тысячи долларов. Ответственность за набег на себя взяла группа «Робинс де Рюэль» (Робинс из переулков).

«Благородные» бандиты утверждают, что таким образом хотят привлечь внимание к неконтролируемому росту стоимости жизни. Санта-Клаусы пообещали раздать наворованное нуждающимся.

Впрочем, полиция Монреаля всё равно расследует преступление. Известно, что часть украденного преступники оставили под рождественской ёлкой на местной площади.

Остальные продукты, как пообещали грабители, будут распределены через продовольственные банки. «Помните, голод оправдывает средства. Счастливого Рождества!» — заявили «Робинс де Рюэль».

Однако компания Metro, владеющая восемью крупными сетями супермаркетов в Онтарио и Квебеке, заявила, что магазинные кражи являются недопустимым преступлением. Что касается роста цен на продукты, то сеть супермаркетов обвинила в нём сбои в глобальной цепочке поставок, нестабильные цены на сырьевые товары, меняющиеся условия международной торговли и даже сами магазинные кражи.

По данным Канадского делового совета, в прошлом году кражи нанесли розничным сетям ущерб на сумму более 9 миллиардов долларов.

Тем не менее власти Канады настаивают, что торговые сети должны умерить свои аппетиты, так как в последние годы магазины получают рекордные прибыли.

Канадское правительство ранее публично выражало обеспокоенность по поводу возможного завышения прибыли.