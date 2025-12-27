Байден поздравил подписчиков с Рождеством своим фото. Но у пользователей возникли вопросы

📷 Фото

Опубликовано: 27.12.2025 17:31 , Обновлено: 27.12.2025

Бывший президент США Джо Байден поздравил американцев с Рождеством и пожелал своим подписчикам «мирного и радостного сочельника, наполненного любовью». Но фото, которым политик сопроводил поздравление, вызвало много вопросов.

Всё дело в том, что на нём, конечно, есть сам Байден, но рассмотреть его достаточно сложно. 46-й президент США на фото стоит позади членов своей семьи, а его лицо лишь частично выглядывает из-за экс-первой леди Джилл Байден.

Даже непрофессиональному фотографу было бы ясно, что этот снимок можно сделать лучше. С другой стороны, он выглядит очень по-домашнему и сделан ровно так, как это часто происходит в любой семье во время застолий и праздников.

Подписчики соцсети X, некоторые из которых явно являются сторонниками Дональда Трампа, обратили внимание на странность ситуации.

«Почему ты сзади, заслонённый Джилл?» — написал кто-то.

«Мне одному кажется странным, что его собственная команда не смогла опубликовать фотографию бывшего президента, не заслонённую его женой?» — добавил другой.

Впрочем, поздравление Джо Байдена смотрелось тепло и искренне на фоне Трампа, который в рождественские дни обрушился с критикой на «радикальных левых подонков», а потом опубликовал поздравление с Рождеством, от которого у многих возникло впечатление, что он собирается на похороны.

Кстати, сам 83-летний Байден остаётся вне поля зрения общественности с момента ухода из Белого дома в январе. В мае его офис объявил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты.