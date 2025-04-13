🎥 Видео

Опубликовано: 13.04.2025 13:45 , Обновлено: 13.04.2025

Очередной креативный способ узнать пол будущего ребёнка «взорвал» белорусский TikTok. Видео так называемого «гендер-пати», где ключевую роль сыграли два чёрных кроссовера BMW и цветной дым, собрало уже более 3,6 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков. Пока одни восхищались «оригинальностью» и «искренностью», другие задавались вопросами о смысле такого перформанса.

Как видно в ролике, опубликованном пользовательницей @olgakrishko, будущие родители стоят посреди лесной дороги лицом к двум приближающимся BMW. Из специальных шашек каждого авто валит цветной дым: у одного — синий, у другого — розовый. По замыслу, цвет дыма от машины, которая рванёт к родителям, и должен раскрыть главную интригу.

Кто родится у этой пары? В данном случае к паре поехал BMW с синим дымом, возвещая, что у пары будет мальчик. После чего последовала бурная реакция будущего отца, прыжки, объятия и поцелуи.

Этот нетривиальный способ раскрытия тайны, как часто бывает с подобными видео, вызвал бурю комментариев:

«Такая прикольная идея, при этом не дорогая, не показушная, а такая искренняя!»

«Здорово, очень оригинально»

«Аж мурашки побежали! Раз 200 пересмотрела»

Стоит отметить, что тезис про «недорогую» идею тут же вызвал юмористическую реакцию другого комментатора: «Совсем не дорогая! Купить две BMW!».

А поскольку видео завирусилось сильнее, чем ему подобные, оно оказалось в лентах тех, кто не был знаком с модой на гендер-пати. У таких людей возник вопрос: «Что всё это значит?».

Кто-то удивился самой логике мероприятия: «Посторонние люди знали, что мальчик, а родители не в курсе. Это как?». Но да, в этом и смысл, организаторы или доверенные лица знают пол заранее, чтобы подготовить сюрприз будущим родителям.

[info_b]Гендер-пати (вечеринка по определению пола ребёнка) — явление относительно новое и ещё набирающее популярность в Беларуси. Будущие родители просят врача на УЗИ не сообщать им пол, а написать его в конверте, который передают организаторам или друзьям. Те уже готовят «сюрприз» — шарики с цветным конфетти, торт с цветной начинкой или, как в данном случае, цветной дым и автомобили.[/info_b]