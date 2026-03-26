Автобус с десятками пассажиров на глазах у очевидцев ушел под воду

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Опубликовано: 26.03.2026 08:45 , Обновлено: 26.03.2026

По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как в Бангладеш автобус упал в реку на глазах у десятков очевидцев.

Водитель не справился с управлением, когда пытался въехать на транспортный паром. Трагедия произошла в среду в юго-западном районе Раджбари на автовокзале Дауладия, где автобус упал в реку Падма около 17:15.

“Спасательное судно «Хамза» подняло автобус с помощью кранов, и внутри были обнаружены 14 тел” , — сообщил журналистам на месте происшествия представитель пожарной службы Сохель Рана.

Он добавил, что ранее водолазы обнаружили тела двух женщин в возрасте от 50 до 60 лет. По словам Раны, водолазы пожарной службы и береговой охраны продолжили поиски пропавших без вести при содействии военных и полиции.

По оценкам официальных лиц, в автобусе, следовавшем в Дакку, находилось около 40 пассажиров, включая нескольких детей, и большинство из них возвращались в столицу после окончания праздника Ид.