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Астронавты НАСА пролетели более 1,1 млн километров, чтобы вернуться на Землю

Астронавты НАСА пролетели более 1,1 млн километров, чтобы вернуться на Землю
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Первые за более чем полвека астронавты, побывавшие на Луне, вернулись на Землю после миссии «Артемида II». Астронавты НАСА (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен приводнились в 17:07 по тихоокеанскому времени в пятницу у побережья Сан-Диего, завершив почти 10-дневное путешествие.

Когда космический корабль находился в околоземном пространстве, он двигался со скоростью 5 км/с. В сети, кстати, завирусилось ускоренное видео 25-минутного полета космического корабля, на котором хорошо видно, что Земля не плоская.

После приводнения в Тихом океане астронавтов встретила объединенная команда НАСА и американских военных, которая помогла им выбраться из космического корабля в открытой воде и доставила их вертолетом на борт авианосца USS John P. Murtha для первичного медицинского осмотра. Ожидается, что члены экипажа вернутся в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне в субботу, 11 апреля.

Во время своей миссии Уайзман, Гловер, Кох и Хансен пролетели в общей сложности более 1,117 млн километров. Их пролет мимо Луны позволил им преодолеть большее расстояние, чем когда-либо преодолевали люди, превзойдя предыдущий рекорд дальности, установленный астронавтами «Аполлона-13» в 1970 году.

Экипаж провел серию испытаний, призванных определить, как НАСА будет осуществлять будущие миссии на Луну, включая оценку работы космического корабля во время учений экипажа, аварийного оборудования и процедур, скафандров системы выживания экипажа «Орион» и других критически важных систем космического корабля.

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Во время пролета мимо Луны 6 апреля астронавты сделали более 7000 снимков лунной поверхности и солнечного затмения, во время которого Луна закрыла Солнце. Среди изображений – впечатляющие виды захода и восхода Земли, ударные кратеры, древние лавовые потоки, наша галактика Млечный Путь, а также трещины на поверхности спутника Земли и цветовые вариации лунного рельефа.

«После того, как экипаж благополучно прибыл на Землю, НАСА и его партнеры теперь сосредоточатся на подготовке к миссии „Артемида III“ в следующем году, когда новый экипаж „Ориона“ проверит интегрированные операции с коммерчески созданными лунными посадочными аппаратами на низкой околоземной орбите», — рассказали в космическом агентстве НАСА.

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