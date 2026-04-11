Астронавты НАСА пролетели более 1,1 млн километров, чтобы вернуться на Землю
Первые за более чем полвека астронавты, побывавшие на Луне, вернулись на Землю после миссии «Артемида II». Астронавты НАСА (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен приводнились в 17:07 по тихоокеанскому времени в пятницу у побережья Сан-Диего, завершив почти 10-дневное путешествие.
Когда космический корабль находился в околоземном пространстве, он двигался со скоростью 5 км/с. В сети, кстати, завирусилось ускоренное видео 25-минутного полета космического корабля, на котором хорошо видно, что Земля не плоская.
После приводнения в Тихом океане астронавтов встретила объединенная команда НАСА и американских военных, которая помогла им выбраться из космического корабля в открытой воде и доставила их вертолетом на борт авианосца USS John P. Murtha для первичного медицинского осмотра. Ожидается, что члены экипажа вернутся в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне в субботу, 11 апреля.
Во время своей миссии Уайзман, Гловер, Кох и Хансен пролетели в общей сложности более 1,117 млн километров. Их пролет мимо Луны позволил им преодолеть большее расстояние, чем когда-либо преодолевали люди, превзойдя предыдущий рекорд дальности, установленный астронавтами «Аполлона-13» в 1970 году.
Экипаж провел серию испытаний, призванных определить, как НАСА будет осуществлять будущие миссии на Луну, включая оценку работы космического корабля во время учений экипажа, аварийного оборудования и процедур, скафандров системы выживания экипажа «Орион» и других критически важных систем космического корабля.
Во время пролета мимо Луны 6 апреля астронавты сделали более 7000 снимков лунной поверхности и солнечного затмения, во время которого Луна закрыла Солнце. Среди изображений – впечатляющие виды захода и восхода Земли, ударные кратеры, древние лавовые потоки, наша галактика Млечный Путь, а также трещины на поверхности спутника Земли и цветовые вариации лунного рельефа.
«После того, как экипаж благополучно прибыл на Землю, НАСА и его партнеры теперь сосредоточатся на подготовке к миссии „Артемида III“ в следующем году, когда новый экипаж „Ориона“ проверит интегрированные операции с коммерчески созданными лунными посадочными аппаратами на низкой околоземной орбите», — рассказали в космическом агентстве НАСА.