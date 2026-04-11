Астронавты НАСА пролетели более 1,1 млн километров, чтобы вернуться на Землю

Опубликовано: 11.04.2026 21:05 , Обновлено: 11.04.2026

Первые за более чем полвека астронавты, побывавшие на Луне, вернулись на Землю после миссии «Артемида II». Астронавты НАСА (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен приводнились в 17:07 по тихоокеанскому времени в пятницу у побережья Сан-Диего, завершив почти 10-дневное путешествие.

Когда космический корабль находился в околоземном пространстве, он двигался со скоростью 5 км/с. В сети, кстати, завирусилось ускоренное видео 25-минутного полета космического корабля, на котором хорошо видно, что Земля не плоская.

После приводнения в Тихом океане астронавтов встретила объединенная команда НАСА и американских военных, которая помогла им выбраться из космического корабля в открытой воде и доставила их вертолетом на борт авианосца USS John P. Murtha для первичного медицинского осмотра. Ожидается, что члены экипажа вернутся в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне в субботу, 11 апреля.

Во время своей миссии Уайзман, Гловер, Кох и Хансен пролетели в общей сложности более 1,117 млн километров. Их пролет мимо Луны позволил им преодолеть большее расстояние, чем когда-либо преодолевали люди, превзойдя предыдущий рекорд дальности, установленный астронавтами «Аполлона-13» в 1970 году.

Экипаж провел серию испытаний, призванных определить, как НАСА будет осуществлять будущие миссии на Луну, включая оценку работы космического корабля во время учений экипажа, аварийного оборудования и процедур, скафандров системы выживания экипажа «Орион» и других критически важных систем космического корабля.

























Во время пролета мимо Луны 6 апреля астронавты сделали более 7000 снимков лунной поверхности и солнечного затмения, во время которого Луна закрыла Солнце. Среди изображений – впечатляющие виды захода и восхода Земли, ударные кратеры, древние лавовые потоки, наша галактика Млечный Путь, а также трещины на поверхности спутника Земли и цветовые вариации лунного рельефа.