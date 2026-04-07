Астронавты миссии «Артемида II» увидели на Луне четыре вспышки

🎥 Видео

Опубликовано: 07.04.2026 07:30 , Обновлено: 07.04.2026

Экипаж миссии «Артемида II» завершил наблюдения во время максимального сближения с Луной и начал обратный путь домой. Космический корабль Orion достиг максимального расстояния от Земли, составившего 252 756 миль (около 406 760 км), установив новый рекорд для пилотируемых космических полетов.

Благодаря этому достижению экипаж находился на 4111 миль (примерно 6615 км) дальше от Земли, чем экипаж миссии «Аполлон-13» в 1970 году.

Астронавты утверждают, что стали свидетелями как минимум четырех вспышек от ударов лунных камней, все из которых произошли еще на той стороне спутника, которая обращена к Земле. В NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) утверждают, что это были вспышки света, возникающие при столкновении космических камней — размером от песчинок до огромных валунов — с Луной.

Метеориты движутся с чрезвычайно высокой скоростью — в десятки километров в секунду. Большая часть энергии удара идет на образование видимых кратеров на поверхности Луны, однако небольшая часть этой энергии превращается в короткую вспышку света.

Фото поверхности Луны американское космическое агентство пока не публиковало.

Тем временем президент США позвонил на борт аппарата Orion, чтобы поздравить астронавтов с историческим днем. По его словам, они «вдохновили весь мир».

«Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться вами, невероятно гордиться вами, — говорит Трамп. — Вы действительно вдохновили весь мир.

У нас много поводов для гордости в последнее время, но это ничто по сравнению с тем, что делаете вы: впервые за более чем полвека вы облетели Луну и побили абсолютный рекорд по расстоянию от планеты Земля. Что самое незабываемое в этом поистине историческом дне?» — спросил президент США у людей, находящихся в 400 000 километров от него.

Астронавт Рид Уайзман ответил: «Мы увидели то, чего никогда не видел ни один человек, даже «Аполлон», и это было для нас невероятно».