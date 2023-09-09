Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по вероятности измены. Кто "чемпион"?

Опубликовано: 09.09.2023 12:38 , Обновлено: 09.09.2023

Астролог Луэлла Олдерсон, соучредитель компании So Syncd заявила, что знает, какие знаки зодиака с большей вероятностью изменяют своим партнёрам. Эксперта не сообщила, правда, проводила ли исследование, или взяла "данные" из головы или из космоса.

По ее словам, некоторые знаки Зодиака более честны, чем другие, и наоборот, есть определенные, которые склонны изменять. Луэлла Олдерсон утверждает, что “знак Зодиака, который чаще всего изменяет, — это Близнецы”, передает Daily Express.

«Они — мастера маскировки и могут легко ускользнуть, прибегнув к небольшой лжи», - была категорична астролог. По ее словам, “авантюрный характер Близнецов в целом является их замечательной чертой, поскольку делает их общение интересным и веселым”.

По словам Луэллы, свободолюбивые Близнецы — «фобы обязательств», что означает, что они могут пытаться изо всех сил избегать сформировать долгосрочные отношения. И у этого знака есть талант в этом, считает астролог: «Их способность быстро адаптироваться и думать на ходу делает их особенно хитрыми, когда дело доходит до уклонения от вскрытия правды об их выходках. Озорной характер этого знака позволяет сойти с рук практически всему».

Но то, что они могут, не означает, что они должны это делать. Так же как и то, что другие знаки Зодиака тоже могут быть неверны. Вот рейтинг знаки Зодиака, составленный по наименьшей и наибольшей склонности к измене: