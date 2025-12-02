Астрофизик предложил объяснение загадки хвоста 3I/ATLAS

Опубликовано: 02.12.2025 15:34 , Обновлено: 02.12.2025

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вызвавший споры в научном сообществе, продолжает преподносить сюрпризы. Новые данные и анализ известного астрофизика предполагают, что необычный хвост то ли кометы, то ли межзвежного космического корабля, направленный к Солнцу, может быть образован не испарением льда, как у обычных комет, а огромным роем мелких объектов, следующих за ним через космос.

Об этом в своем последней статье написал Ави Леб, бывший заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета и руководитель проекта «Галилей». В своей гипотезе он попытался объяснить одну из многочисленных аномалий объекта, который, по мнению Леба и его сторонников, может иметь искусственное происхождение.

Аномальный хвост и негравитационное ускорение

В ноябре 2025 года, уже после сближения с Солнцем, изображения 3I/ATLAS, полученные обсерваторией в Германии, показали «слезообразную» форму его комы (облака пыли и газа) с протяженностью около одной угловой минуты в направлении Солнца. Такой «анти-хвост» — редкость для комет.

В тот же период система отслеживания JPL Horizons зафиксировала у объекта слабое, но постоянное негравитационное ускорение. Оно направлено прочь от Солнца и составляет примерно 0,0002 от силы солнечного притяжения.

«Если 3I/ATLAS окружен роем объектов, которые не разделяют это негравитационное ускорение, то эти объекты будут стремиться оказаться ближе к Солнцу относительно самого 3I/ATLAS, потому что он отталкивается от Солнца сильнее», — пояснил Леб в интервью для Reuters.

Простая механика и огромный рой

Согласно расчетам Леба, такое динамическое взаимодействие приведет к тому, что рой объектов окажется примерно на 54 000 километров ближе к Солнцу, чем основное тело. Это угловое расстояние (0,7 угловой минуты) удивительно точно совпадает с наблюдаемым размером «солнечного» хвоста на снимках.

«Этот рой создавал бы видимость комы, отражая 99% солнечного света в свечении вокруг 3I/ATLAS. Это согласуется с данными, полученными космическим телескопом «Хаббл»», — заявил Леб.

Ученый привел поразительные цифры: даже если общая масса роя составляет лишь 0,001 от массы основного объекта, он может состоять из триллиона мелких тел. Их совокупная площадь поверхности будет в 100 раз больше, что и объясняет яркую кому.

Открытые вопросы и скепсис коллег

Гипотеза сразу же ставит новый вопрос: что это за объекты? «Являются ли они каменистыми фрагментами или чем-то иным?» — задается вопросом Леб.

Его теории об искусственном происхождении 3I/ATLAS регулярно подвергаются критике со стороны других астрономов. Большинство из них интерпретируют данные как признаки необычной, но все же естественной кометы. Однако последовательность аномалий – от необычного ускорения до структуры хвостов – продолжает будоражить научное сообщество.

Вдохновляя новое поколение

В своей статье Леб также поделился письмом от школьного учителя из Канады, Джои Ротелли, который поблагодарил ученого за смелость в отстаивании непопулярных идей.

«Ваша работа вдохновила меня, и если я смогу передать хотя бы часть этого вдохновения своим ученикам… то это стоит усилий», — написал учитель.

«Будем надеяться, что ученики Джои станут учеными и разгадают те загадки, которые не смогло понять мое поколение», — резюмировал Ави Леб.

Тем временем наблюдения за 3I/ATLAS, покидающим внутреннюю часть Солнечной системы, продолжаются. Каждое новое изображение может принести ключ к разгадке природы самого интригующего межзвездного гостя за последние годы.