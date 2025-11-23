Армия США по ошибке вторглась в Мексику

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Опубликовано: 23.11.2025 13:50 , Обновлено: 23.11.2025

Американские военные по ошибке высадились на пляже на северо-востоке Мексики. Мало того, они начали на занятом плацдарме на территории соседней страны устанавливать знаки, запрещающие вход в этот район. На них было написано, что «объект находится под контролем Министерства обороны США».

По неофициальным данным, которые сообщили американские газеты, служащие Минобороны США полагали, что находятся в Техасе, граничащем с Мексикой.

Издание The Daily Beast сообщило, что 17 ноября группа неизвестных мужчин прибила шесть табличек. Этот район находится примерно в 20 километрах к югу от американо-мексиканской границы.

В социальных сетях даже появилось видео, на котором, предположительно, видно, как уже мексиканские морские пехотинцы снимают знаки на пляже в районе впадения реки Рио-Гранде в Мексиканский залив.

Вооруженные до зубов военнослужащие ВМС Мексики прибыли на место происшествия и обнаружили, что мужчины высадились в Мексике по ошибке и намеревались установить знаки в Южном Техасе. Ситуация разрешилась без насилия, и ВМС Мексики убрали знаки. Фотографии и видеозаписи инцидента распространялись в социальных сетях в течение последующих дней.

Как сообщило издание Newsweek, знаки предупреждали о запрете несанкционированного входа и фотосъемки и о том, что в случае обнаружения нарушителей «могут задержать и обыскать».

Впрочем, вторжение американцев не привело к боевым действиям или даже мало-мальски серьезному напряжению между соседними странами.

Newsweek сообщило, что ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум исключила возможность выдачи разрешения США на атаки на наркокартели на мексиканской территории.