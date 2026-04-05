Архиепископ Станевский поздравил белорусов с Пасхой

Опубликовано: 05.04.2026 08:18 , Обновлено: 05.04.2026

Глава католической церкви в Беларуси архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский, поздравил жителей страны с Пасхой.

«Сегодня мы приветствуем возглас “Христос воскрес!” и хотим услышать от каждого в ответ: “Воистину, Он воскрес!”, потому что таким образом мы свидетельствуем, что мы христиане, люди доброй воли. Христос жив и хочет, чтобы вы тоже жили. Каждый, кто позволяет Воскресшему Христу коснуться своего сердца, становится молодым, юношей Иисуса Христа, прекраснейшего юноши в этом мире», — говорится в его обращении.

Он призвал христиан следовать примеру апостолов и Марии Магдалины.

«Поздравляя вас с радостным праздником надежды, вверяю вас всех Пресвятой Богородице Воскресшего Господа, Пресвятой Богородице Марии, и благословляю вас: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», — обратился к верующим архиепископ.

В Беларуси Пасху отмечают по григорианскому и юлианскому календарю. Католическая церковь использует григорианский календарь, а православная — юлианский.

Однако традиции, несмотря на разные даты, схожие. Представители обеих конфессий красят яйца, пекут булки (пасхи) и освящают пищу. Единственное: в католической традиции принято освящать еду в Великую субботу, а православные делают это в воскресенье утром.