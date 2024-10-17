Анубис во плоти? В Египте собака забралась на вершину одной из пирамид Гизы
"Четвероногого туриста" на днях снял на камеру парапланерист Алекс Ланг, пролетая над плато Гиза на окраине Каира. На вершине одной из знаменитых пирамид Гизы мужчина к своему удивлению заметил... собаку.
По словам мужчины, пёс “чувствовал себя абсолютно уверенно” на высоте в 138 метров, гонял и отчаянно лаял на птиц и его по виду нельзя было сказать, что он недоволен и напуган ситуацией.
Ролик был снят 14 октября и, когда спортсмен выложил его на своей страничке в соцсетях, быстро завирусился. Впрочем, до сих пор остаётся загадкой, что загнало пса на вершину египетской пирамиды. Один из зрителей под одним из постов в соцсети Х высказал предположение, что пёс - не простая собака, а тот самый древнеегипетский бог Анубис, проводник умерших в загробном царстве, которого рисуют в образе человека и головой шакал.