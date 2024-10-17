Анубис во плоти? В Египте собака забралась на вершину одной из пирамид Гизы

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2024 08:50 , Обновлено: 17.10.2024

"Четвероногого туриста" на днях снял на камеру парапланерист Алекс Ланг, пролетая над плато Гиза на окраине Каира. На вершине одной из знаменитых пирамид Гизы мужчина к своему удивлению заметил... собаку.

По словам мужчины, пёс “чувствовал себя абсолютно уверенно” на высоте в 138 метров, гонял и отчаянно лаял на птиц и его по виду нельзя было сказать, что он недоволен и напуган ситуацией.

Ролик был снят 14 октября и, когда спортсмен выложил его на своей страничке в соцсетях, быстро завирусился. Впрочем, до сих пор остаётся загадкой, что загнало пса на вершину египетской пирамиды. Один из зрителей под одним из постов в соцсети Х высказал предположение, что пёс - не простая собака, а тот самый древнеегипетский бог Анубис, проводник умерших в загробном царстве, которого рисуют в образе человека и головой шакал.