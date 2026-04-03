Американский космический корабль "Орион" разогнался до 39 000 км/час

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Опубликовано: 03.04.2026 08:25 , Обновлено: 03.04.2026

После суток на околоземной орбите пилотируемый космический аппарат «Орион» включил двигатели для совершения «транслунального маневра».

Корабль за считанные минуты разогнался до 39 400 километров в час и благодаря этому отдалился за это время с высоты 160 км до 1600 км над Землей. Для сравнения: на такой скорости вы могли бы пересечь почти всю территорию Беларуси (от Бреста до Добруша) примерно за 1 минуту.

«Мы отчетливо почувствовали мощь, — рассказал астронавт Джереми Хансен, добавив: Человечество в очередной раз показало, на что мы способны, и именно ваши надежды на будущее несут нас сейчас в этом путешествии вокруг Луны».

Таким образом люди впервые с 1972 года покинули околоземную орбиту, повторив маневр «Аполлона-17».

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Что такое «транслунное маневрирование»?

Так называют финальный этап маневра на орбите нашей планеты. Для этого двигатель корабля заработал всего на 6 минут. Этого было достаточно для того, чтобы разогнаться до второй космической скорости, чтобы покинуть орбиту Земли и направиться к спутнику.

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В ходе 10-дневной миссии «Орион» совершит облет Луны, прежде чем вернуться на околоземную орбиту, а экипаж приводнится в Тихом океане.

Сразу после маневра, позволившего “Ориону” направиться к Луне, группа учёных НАСА начала разработку плана наблюдения за поверхностью спутника — руководства по тому, что экипаж будет изучать во время своих примерно шестичасовых наблюдений в понедельник, 6 апреля.

Он будет включать документирование особенностей, которые помогут ученым понять, как формировались Луна и Солнечная система, таких как кратеры, древние потоки лавы, трещины и хребты, образовавшиеся в результате медленного смещения внешнего слоя Луны с течением времени.

Тем временем астронавты миссии «Артемида II» поделились своими первыми впечатлениями от пребывания в космосе вне земной орбиты.

Джереми Хансен, специалист миссии:

«Виды потрясающие. Очень здорово парить в невесомости, и я чувствую себя маленьким ребёнком».

Кристина Кох, специалист миссии:«Мы готовы ко всему!»

Виктор Гловер, пило: «Довольно холодно! Жаль, что у нас нет спальных мешков, рассчитанных на более низкую температуру. Прямо перед началом полёта я снял свою вязаную шапку и теперь готов надеть её обратно!»