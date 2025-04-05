«Американские гонки в небе» - В TikTok показали «самую страшную» в мире автомобильную развязку

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Опубликовано: 05.04.2025 12:29 , Обновлено: 05.04.2025

В TikTok выложили ролик с кадрами "самой страшной" в мире автомобильной развязки. На кадрах - десятки дорог, которые сплетаются в хитроумный узор, а сама конструкция эстакад со стороны больше напоминается аттракцион в парке развлечений, из-за чего некоторые зрители окрестили его "американскими гонками в небе". Впрочем, некоторые усомнились в правдивости кадров, заподозрив, что головокружительные виды сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ). Попытались разобраться, где же правда.

Кадры, показанные в одном из развлекательных аккаунтов TikTok, очень впечатлили зрителей, многие из которых сравнивали увиденное с “будущим из фантастических фильмов”.

“Китай живет в 22-м веке”, - написал один из комментаторов.

Однако некоторые заподозрили автора ролика использовании ИИ.

“Когда я такое вижу, всегда сомневаюсь, что это реальность”, - написала одна из зрительниц.

Оцените сами:

Сразу же отметим: показанная в ролике развязка, действительно, существует. Однако, автор ролика, судя по всему, действительно, использовал ИИ для создания как минимум части кадров. В частности, это касается ночных видов развязки, на которой трасса показана в форме закрученной воронкообразной спирали. Внимательные зрители могут заметить, что на этих кадрах едут одинаковые машины и автобусы, “отштампованные” для усиления эффекта.

Впрочем, в реальности многие китайские автомобильные развязки поражают воображение и без всяких спецэффектов, причём выглядят гораздо запутаннее и сложнее, чем ровная уходящая вниз спираль, созданная ИИ.

На самом деле в ролике можно увидеть реальные кадры нескольких автомобильных развязок, расположенных в разных районах Китая, каждая из которых по праву может носить звание “самой сложной” развязки в мире. Одна из находится в горной провинции Гуйчжоу, на перевале Гуйян Цяньчунь. Она состоит из 18 дорог , убегающих в 8 направлениях, но знаменита она в первую очередь как одна из самых высоких автомобильных эстакад - максимальная её точка находится на высоте 37 метров над землей.

Проект развязки на перевале Гуйян Цяньчунь был настолько сложным, что его не могли закончить 13 лет - лишь в 2022 году строители поставили точку в проекте. Вот одно как трасса выглядела по завершении строительства.

Ещё одна завязка, которую даже в самом Китае называют “кошмаром автомобилистов”, находится в Чунцине, в центральной части Китая. Эта эстакада соединяет 3 скоростные автомагистрали, связывая один из крупнейших городов с местным аэропортом. Она состоит в общей сложности из 20 трасс, расположенных на пяти уровнях разной высоты, поднимаясь на максимальную высоту, сопоставимую с 20-тиэтажкой.

Частично движение по развязке открыли в 2017 году, а всего на её строительство ушло 12 лет, причём из них почти половина времени (если быть точным - 5 лет) ушла на разработку подробного плана эстакады.

Многие зрители в комментариях под видео с ужасом отмечали, что с таким количеством пересечений и съездов заблудиться на подобной развязке - проще простого, а вот уехать в нужном направлении с первого раза - задача со звёздочкой.

“Пропустишь нужный съезд и можешь за рулем встретить пенсию”, - шутя написал один из комментаторов.

“Ходят слухи, что турист там третий год крутится и не может выехать”, - поддержал юмор другой.

“Круговорот машин в природе! Ни один ещё не доехал до дому!” - написал третий.

Однако инженеры и проектировщики заверили, что продумали всё до мелочей и даже если водитель свернёт не том месте, в течение буквально десяти минут пути у него будет возможность вернуться на нужную трассу, поскольку там предусмотрено несколько запасных съездов.

Многие комментаторы также выказывали опасения по поводу того, что такой многоуровневой развязке навигационный системы попросту не смогут адекватно работать, что ещё больше усложнит задачу водителю.

“Алиса потерялась на первом повороте”, - выказал опасение один из зрителей. Однако, китайские инженеры настаивают, что их навигаторы там работают стабильно.