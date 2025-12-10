Альпинист оставил свою девушку замерзать на вершине горы. А затем написал ей душераздирающее письмо в соцсетях

Опубликовано: 10.12.2025 08:04 , Обновлено: 10.12.2025

Альпиниста Томаса Пламбергера обвинили в непредумышленном убийстве из-за того, что он оставил свою девушку умирать на самой высокой вершине Австрии. Керстин Гуртнер замерзла насмерть, оставшись в одиночестве «истощенная, с переохлаждением и дезориентированная» на горе Гросглокнер.

Сам Пламбергер в Instagram после случившегося написала письмо погибшей, в котором заявил, что смерть Гуртнер «причиняет невыносимую боль».

«Я так сильно по тебе скучаю. Это невероятно больно. Навсегда в моем сердце. Без тебя время бессмысленно», — цитирует его слова Bild. Он также поставил свою подпись под некрологом, который написали ее родители.

Что произошло?

Томас Пламбергер и Керстин Гуртнер находились всего в 50 метрах от вершины горы высотой 3798 метров, когда девушке стало плохо: она страдала от истощения и дезориентации, сообщила прокуратура Инсбрука.

А Пламбергер принял решение оставить ее в 2 часа ночи в январе 2025 года и спуститься в ближайшую горную хижину за помощью. Он вернулся лишь спустя шесть с половиной часов утром. Девушка уже была мертва.

33-летняя Гуртнер замерзла насмерть в одиночестве на горе при температуре около -8°C, в то время как порывы ветра до 72 км/ч создавали условия, как будто температура была все -20°C.

Прокуратура провела 11-месячное расследование инцидента, изучив мобильные телефоны пары, спортивные часы, фотографии их восхождения, а также заказав независимое заключение эксперта по альпинизму.

Теперь Томасу Пламбергеру предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Следствие утверждает, что он совершил девять ключевых ошибок, которые привели к гибели Гуртнер: от неправильного планирования экспедиции до невозможности связаться со спасательными службами и полицией.

Пламбергер отрицает свою вину. Его адвокат ранее оспаривал часть обвинений и заявил, что его подзащитный оставил Гуртнер на горе «по взаимному согласию».

Прокуратура утверждает, что пара вышла на восхождение с опозданием на два часа утром 18 января, что делало достижение вершины Гросглокнера и безопасное возвращение маловероятным.

По мнению следователе, пара оказалась в ловушке из-за штормовой погоды примерно в 20:50, однако Пламбергер не предпринял попыток позвать на помощь и не подал сигналов бедствия полицейскому вертолету, пролетевшему над их позицией в 22:50.

Полиция несколько раз пыталась дозвониться до Пламбергера, прежде чем он сам перезвонил офицеру в 00:35. Прокуратура заявила, что содержание разговора остается «неясным», но после этого Пламбергер перевел телефон в беззвучный режим, и дальнейший контакт не осуществлялся.

«Примерно в 2 часа ночи обвиняемый оставил свою девушку без защиты, истощенной, с переохлаждением и дезориентированной примерно в 50 метрах ниже вершины Гросглокнера. Женщина замерзла насмерть», — говорится в заявлении.

«Поскольку обвиняемый, в отличие своей подруги, уже имел большой опыт высокогорных альпинистских туров и планировал этот поход, он должен был считаться ответственным руководителем группы», — добавили в ведомстве.

Гросглокнер, высочайшая вершина Австрии, считается одним из самых сложных восхождений в Австрийских Альпах, требующим полного комплекта альпинистского и ледникового снаряжения.

Тем не менее, по данным полиции, Пламбергер разрешил своей девушке использовать splitboard (сноуборд, разбираемый на две лыжи для подъема) и мягкие сноубордические ботинки — снаряжение, которое, по мнению обвинения, было непригодно для их высокогорного зимнего маршрута.

Ему также инкриминируют, что он не переместил девушку в место, защищенное от ветра, и не оставил ей бивачный спальный мешок или алюминиевые теплоизоляционные одеяла, чтобы согреться, перед тем как уйти.

По данным прокуратуры, женщина была неопытна и никогда ранее не совершала альпинистских туров такой продолжительности, сложности и высоты.