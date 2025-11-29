Airbus отзывает тысячи самолетов из-за потенциальной неисправности

Опубликовано: 29.11.2025 09:08 , Обновлено: 29.11.2025

Производитель самолетов Airbus отзывает тысячи лайнеров семейства A320. Им предстоит пройти срочную доработку из-за обнаруженной уязвимости.

По данным компании, интенсивное солнечное излучение может повредить критически важные данные систем управления полетом.

По оценкам Airbus, проблема затронет около 6000 самолетов, что составляет почти половину мирового парка, произведенного компанией.

Хотя для большинства самолетов будет достаточно простого обновления программного обеспечения, для 900 старых лайнеров потребуется замена компьютеров. Они будут выведены из эксплуатации до завершения ремонта.

Необходимость доработок была выявлена после инцидента в октябре с самолетом Airbus авиакомпании JetBlue, следовавшим из Мексики в США. Экипаж сообщил о внезапном падении высоты. Лайнер совершил аварийную посадку, в результате чего от 15 до 20 человек получили легкие травмы.

Белорусский перевозчик Belavia владеет тремя самолетами Airbus, но пока неясно, входят ли они в число отозванных. При этом авиакомпания находится под санкциями Евросоюза, что могло бы осложнить официальный ремонт.