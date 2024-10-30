"А внутри обустроено?" — В Minecraft построили Национальную библиотеку Беларуси. Насколько похожа?
Пользователь TikTok запустил в социальной сети проект по строительству Минска в популярной игре Minecraft. В конце октября он презентовал свое новое творение - Национальную библиотеку Беларуси.
Ролик в аккаунте project.m8 со скриншотами из игры за короткое время набрал более 100 тыс. просмотров и сотни комментариев.
“Не похоже, нет рекламы [одной из букмекерских компаний]”, — самый популярный комментарий под роликом.
“Вы случайно мой дом построили”, — поделился один из пользователей.
“Невероятно красиво!”, — восхитился второй.
“Сделано просто на высочайшем уровне”, — отметил третий.
Еще один спросил: “А внутри обустроено?” На что автор ответил “нет”.
Кто-то отметил, что не хватает памятника Франциску Скорине, кто-то, что нет “водички”.
Многие попросили построить торговый центр Dana Mall, а также Каменную горку.
Несколько человек спросили, как помочь и присоединиться к проекту. Автор ответил, что, возможно, после Нового года, опубликует информацию про это.
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