"А внутри обустроено?" — В Minecraft построили Национальную библиотеку Беларуси. Насколько похожа?

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Опубликовано: 30.10.2024 14:15 , Обновлено: 30.10.2024

Пользователь TikTok запустил в социальной сети проект по строительству Минска в популярной игре Minecraft. В конце октября он презентовал свое новое творение - Национальную библиотеку Беларуси.

Ролик в аккаунте project.m8 со скриншотами из игры за короткое время набрал более 100 тыс. просмотров и сотни комментариев.

Фото: project.m8

Фото: project.m8

Фото: project.m8



Фото: project.m8

Фото: project.m8

Фото: project.m8

Фото: project.m8

Фото: project.m8



















“Не похоже, нет рекламы [одной из букмекерских компаний]”, — самый популярный комментарий под роликом.

“Вы случайно мой дом построили”, — поделился один из пользователей.

“Невероятно красиво!”, — восхитился второй.

“Сделано просто на высочайшем уровне”, — отметил третий.

Еще один спросил: “А внутри обустроено?” На что автор ответил “нет”.

Кто-то отметил, что не хватает памятника Франциску Скорине, кто-то, что нет “водички”.

Многие попросили построить торговый центр Dana Mall, а также Каменную горку.

Несколько человек спросили, как помочь и присоединиться к проекту. Автор ответил, что, возможно, после Нового года, опубликует информацию про это.

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