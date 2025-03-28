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Опубликовано: 28.03.2025 20:19 , Обновлено: 28.03.2025

Видео 35-летней жительницы Минска, в котором она с горечью рассуждает о своих перспективах выйти замуж, набрало вирусную популярность в TikTok (152 тысячи просмотров) и вызвало бурное обсуждение в комментариях. Женщина посетовала на отсутствие «приданого» и сбережений, предположив, что «никому такие нищие не нужны».

В коротком ролике минчанка, назвавшая себя «обычным бровистом», которая «параллельно фотографирует людей», поделилась своими переживаниями: «Мне уже не верится, что я выйду когда-то замуж. Мне 35. У меня нет ничего… Я абсолютно без приданого, у меня нет никаких накоплений, я еле вывожу свою жизнь в Минске, и кажется, что никому такие нищие не нужны. Все хотят богачку».

Это откровенное признание нашло живой отклик у аудитории, особенно у женской её части. В комментариях развернулась целая палитра мнений и советов, порой весьма противоречивых.

Некоторые подписчицы поспешили утешить девушку в ироничной манере: «Вы просто не заслужили наказание в виде мужа. Живите и наслаждайтесь жизнью».

Другие заставили задуматься о самой цели: «А вам надо это замуж?» — и поддержали скепсис: «Вы думаете, если вы выйдете замуж, то у вас проблем уменьшится? К тем, что у вас есть, ещё добавятся проблемы, о которых вы даже не догадываетесь».

Звучали и категоричные предостережения: «Мне кажется, все незамужние женщины хотят понять, что это. Не надо, девочки, ничего там хорошего нет от слова совсем».

Опровергая тезис о важности «богатства», одна из пользовательниц написала: «У меня есть всё: квартира, машина, доход, я богачка. Но уже 40 годиков и никому не нужна, так что дело не в этом».

Звучали и советы иного толка. К примеру, молиться «не выйти замуж, а встретить своего человека», работать над собой, ценить самостоятельность («Быть одной — не значит быть одинокой. У вас есть возможность зарабатывать и развиваться») и просто подождать: «Всему своё время, встретите своего человека, когда этого ждать совсем не будете».

Конечно, нашлись и те, кто вступился, обращаясь к некоторым советчицам выше, за институт брака: «Кому как повезёт, я в браке счастлива и довольна. Не настраивайте женщин на негативный сценарий».