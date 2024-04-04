"А у нас зима" - Белорусы поделились видео апрельского снега

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 09:35 , Обновлено: 04.04.2024

В четверг, 4 апреля, в разных регионах страны выпал снег. Белорусы показали видео с апрельской зимой в соцсетях.

Белорусы поделились видео со снегом в Минской, Могилёвской и Витебской областях.

Стоит отметить, что осадки в виде снега в некоторых регионах выпали ещё 3 апреля. Наибольшим количеством снега удивила Витебщина.

Телеграм-канал “Надвор’е” поделился фотоснимками, сделанными в Поставском районе. Там, судя по линейке на фото, снежный покров достиг почти 6 сантиметров.